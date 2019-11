Centenário de João José Cochofel

João José Cochofel com sua poesia nos provoca um encanto crescente. Navegar nos seus versos nos causa uma deliciosa vertigem. Sua poesia é forte, delicada e profunda.

No ano que se comemora do centenário do poeta português João José Cochofel, a Aquarela Brasileira Livros convida professores/as, académicos/as, bibliotecários/as, estudantes e todos/as que gostam de poesia para conhecerem a antologia BREVE, organizada por Sofia Cochofel Quintela, neta do autor, com prefácio do poeta e crítico literário António Carlos Cortez.

Este livro é um acontecimento literário por trazer aos leitores uma seleção de alta qualidade da lírica de um poeta português do mais alto nível, até então inédito no Brasil. Uma obra que nos toca a alma e que todos os apreciadores de boa poesia deviam ter na estante.

O poeta e escritor nasceu em Coimbra em 1919, no seio de uma família aristocrática e profundamente acolhedora de toda uma geração de escritores que vieram a integrar vários movimentos literários, dos quais se destaca o neo-realista. Sobre isto testemunhou o escritor e médico Fernando Namora: "... as tardes ou os serões em casa do Cochofel. Nessas tertúlias se atearam muitas das labaredas da minha geração".

O facto é que, conforme escreve o crítico António Carlos Cortez no prefácio do livro, em ano de centenário de Sophia de Mello Breyner Andresen e de Jorge de Sena, apresentar aos leitores, especialmente aos brasileiros, o melhor de um dos nomes cimeiros do neo-realismo português, é celebrar em grande estilo a memória e a obra de João José Cochofel.

Saiba mais sobre o livro aqui: www.aquarelabrasileira.com.br/breve

Em homenagem ao poeta, em 2019 e em 2020 estão previstos lançamentos e debates sobre sua obra em Portugal e no Brasil, onde é publicado pela primeira vez.

LISBOA - 23/11/19 - sábado - das 16h30 às 18h30

Lugar Específico - Rua Actor Vale, nº 16 B

COIMBRA - 26/11/19 - terça-feira - das 20h às 22h

Liquidâmbar - Praça da República nº 28 1º

PORTO - 28/11/19 - quinta-feira - das 21h às 23h

Unicepe - Praça de Carlos Alberto, 128-A

SÃO PAULO/SP - 10/12/19 - terça-feira - das 19h às 21h

Casa de Portugal -Av. da Liberdade, 602 - Bairro da Liberdade

SÃO PAULO/SP - 14/12/19 - sábado - das 13h às 15h

O Autor na Praça - Espaço Plínio Marcos - Praça Benedito Calixto - Vila Madalena

BELO HORIZONTE/MG - 17/12/19 - terça-feira - das 19h às 21h

Livraria do Belas - Rua Gonçalves Dias, 1581 - Lourdes

BELO HORIZONTE/MG - 28/01/20 - terça-feira - das 19h às 21h

Asa de Papel Café & Arte - Rua Piauí, 631 - Santa Efigênia

SÃO PAULO/SP - 04/02/20 - terça-feira - das 19h às 21h

Patuscada Livraria, Bar & Café - Rua Luís Murat, 40 - Vila Madalena

Foto: Por nanabou [2] - Flickr [1], CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=2590120

*Programação sujeita a mudanças

