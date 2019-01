Sábados para a Infância acolhem estreia das Marionetas da Feira

"Circo Quotidiano", co-produção Marionetas da Feira / Blue House, cruza as linguagens do teatro de marionetas e do teatro de objectos com a música ao vivo. Estreia este sábado em Coimbra, no âmbito dos Sábados para a Infância no Teatro da Cerca de São Bernardo, cuja programação completa para o primeiro trimestre de 2019 é já conhecida.

CIRCO QUOTIDIANO

Dois amigos encontram-se numa arrumação onde foram guardadas memórias e objectos. Decidem então descobrir em vez de arrumar. Um deles transforma simples objectos num circo. Executa todos os momentos criando poesia visual e humor a partir dos utensílios diários. O outro descobre uma velha colecção de discos e instrumentos que o leva a explorar sons e criar músicas em redor do tema lançado para cena.

Assim começa o novo espectáculo das Marionetas da Feira, criado em co-produção com a Blue House, que estreia este fim-de-semana no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra. Ao longo de cerca de uma hora, vários objectos do quotidiano são transformados em artistas e em números de circo, graças à forma como são manipulados em palco. Um "regador-elefante", um "boneco-faquir", uma "escova de sanita-acrobata" e uma "galinha de borracha-equilibrista", para além de uma bela e surpreendente trapezista e um inusitado tango, são apenas algumas das irresistíveis atracções deste especialíssimo circo.

Para além da sessão aberta ao público familiar (sábado, 26 de Janeiro, pelas 11h00), estão marcadas duas sessões para as escolas (pré-escolar e primeiro ciclo do ensino básico), que terão lugar na sexta-feira, 25 de Janeiro, às 10h30 e às 15h00.

SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

O programa Sábados Para a Infância no TCSB teve início em 2015 e propõe semanalmente espectáculos ou outras actividades artísticas (oficinas, leituras, exposições) para as crianças e famílias da cidade. Com perto de 180 sessões apresentadas e mais de 5.500 espectadores, o programa tem abrangido todas as áreas artísticas - do teatro à ilustração, passando pela dança, música e literatura.

A Escola da Noite divulgou recentemente o programa do primeiro trimestre de 2019, que inclui, para além da estreia desta semana, novas oficinas de ilustração (com Ana Biscaia e Rachel Caiano), oficinas de teatro, dança e música (com Maria João Robalo, Leonor Barata e Vânia Couto), leitura de histórias (com Cláudia Sousa) e os dois mais recentes espectáculos (um de música, outro de teatro) da Catrapum Catrapeia.

Há propostas para todas as idades, a partir dos 3 meses. Para todas as sessões é possível (e aconselhável) efectuar reserva pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 /geral@aescoladanoite.pt.

Teatro da Cerca de São Bernardo

Sábados para a Infância - Janeiro a Março 2019