Figurinos, adereços e objectos cenográficos: A Escola da Noite faz venda de sub-palco no TCSB

Pelo segundo ano consecutivo, A Escola da Noite encerra a temporada com uma venda de sub-palco. Figurinos, adereços, objectos cenográficos, cartazes e programas de espectáculos antigos estarão em exposição e à venda, a preços simbólicos, nas tardes de quinta e sexta-feira, entre as 15h00 e as 20h00.



Aos elementos que marcaram o sucesso da edição de 2015, a companhia junta desta vez um atractivo adicional: também à venda vão estar livros, desenhos, CD e bonecos construídos por alguns dos artistas que ajudaram a fazer a programação do TCSB ao longo do ano: Ana Biscaia, Cláudia Sousa, Delphim Miranda, Diabo a Sete, Jorge Baião, Macadame, Paul Hardman e Segue-me à Capela, entre outros.

Para A Escola da Noite, esta recente "tradição" é um verdadeiro "três em um": permite libertar espaço e angariar alguns fundos de que tanto necessita para poder continuar a trabalhar (oferecendo em troca produtos originais a preços muito baratos); cria um pretexto para reunir espectadores e amigos na casa que mantém aberta ao público (abrindo as portas dos cantos mais escondidos do TCSB); dá a todos a oportunidade de recordar alguns dos momentos mais marcantes da programação do Teatro neste ano que agora finda.

A festa (porque é disso que se trata) estende-se este ano ao longo de duas tardes: as portas da venda de sub-palco estarão abertas nos dias 22 e 23 de Dezembro, entre as 15h00 e as 20h00. Mesmo a tempo, portanto, daquelas prendas de Natal mais difíceis de encontrar e que foram deixadas para a última hora.



Workshop de Teatro nas Férias do Natal

A decorrer está também, ao longo da semana, o workshop de teatro nas férias do Natal, dirigido por Ricardo Kalash. Cerca de 20 crianças entre os 6 e os 12 anos têm passado as manhãs no palco do Teatro, a "trabalhar" contos populares portugueses. Na sexta-feira, dia 23, pelas 12h00, vão apresentar o resultado ao público, numa breve sessão com entrada livre.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo