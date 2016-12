Berlim seleciona dois filmes brasileiros



Vazante, dirigido por Daniela Thomas, e Pendular, dirigido por Júlia Murat, são os dois primeiros filmes brasileiros selecionados pelo próximo Festival de Cinema de Berlim, do 8 ao 18 de fevereiro. Ambos participam da mostra paralela Panorama e fazem parte do primeiro grupo de onze filmes da mostra, anunciados pelo Festival.



Desse primeiro pacote de filmes, emerge em três deles a situação do povo negro nas Américas, para onde foi levado na condição de escravo. É o caso de Vazante, cuja história ocorre um ano antes da independência do Brasil.



Coprodução brasileira-portuguesa,Vazante revive a época do trabalho escravo dos negros na extração de pedras preciosas em Minas Gerais, fonte da riqueza do Brasil colonial. Na apresentação de Vazante, o Festival assinala a falta de memória brasileira que até hoje não procurou se resgatar das atrocidades dessa época.



Daniela Thomas, que guardou o sobrenome do ex-marido diretor de teatro Gerald Thomas, dirige sozinha Vazante. O Festival lembra outros filmes dela com o cineasta Walter Salles.



O segundo filme brasileiro na mostra Panorama é também coprodução mas com a Argentina e França. Dirigido por Julia Murat, filha da cineasta Lúcia Murat, mostra as relações entre uma dançarina e um escultor e o significado de suas diferenças artísticas. Um tratamento filosófico de gênero, original, de jovens boêmios à beira da meia-idade.