Oficinas de ilustração e Butoh no Teatro da Cerca de São Bernardo

A nova oficina de ilustração que Ana Biscaia traz esta semana aos Sábados para a Infância é inspirada pela poesia e pela música de Chico Buarque. É difícil imaginar melhor conjugação!



No mesmo fim-de-semana, e enquanto prossegue a temporada de "o homem que", A Escola da Noite acolhe o terceiro momento das oficinas de Butoh, dirigidas por Matilde Ciria, e antecipa a chegada de Yumiko Yoshioka, que irá dirigir um curso intensivo em Julho.



O QUE SERÁ?

A ilustradora Ana Biscaia volta esta semana aos Sábados para a Infância no TCSB, com uma nova oficina de ilustração, intitulada "O que será?". A poesia e a música de Chico Buarque servem de inspiração para uma manhã que promete ser memorável. "O que é uma ilustração?", pergunta Ana. "Pode ser música? Pode ter heróis? Princesas? Reis? Juízes?". Ana Biscaia responderá de lápis e pincéis na mão, com os miúdos por perto. Mas adianta: "a oficina de ilustração é um espaço de experimentação plástica, é também um espaço de invenção, a partir do conceito de assemblage e construção". "A partir de uma música de Chico Buarque - acrescenta a ilustradora, a propósito da actividade que propõe para esta semana - contamos uma história fazendo uso de vários materiais em três dimensões".

Pensada para crianças a partir dos 6 anos, a oficina tem início às 10h30. A inscrição custa 15 Euros e pode ser feita pelos contactos habituais do Teatro da Cerca de São Bernardo: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



BUTOH, COM MATILDE CIRIA E YUMIKO YOSHIOKA

Com a oficina "Ni. Butoh - Apoptosis", o bailarino e coreógrafo espanhol Matilde Ciria encerra o terceiro ciclo de oficinas de Butoh que vem dirigindo no TCSB desde Setembro de 2008. A formação tem lugar nos dias 22 e 23 de Junho - sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 17h00; domingo, entre as 10h00 e as 14h00. A iniciativa é aberta a qualquer pessoa, independentemente da sua experiência e do facto de ter ou não frequentado as oficinas anteriores. Com o custo de 60 Euros, as inscrições podem ser feitas pelos contactos do Teatro.

O mesmo Matilde Ciria convidou para vir a Coimbra, no próximo mês de Julho, Yumiko Yoshioka, bailarina, coreógrafa e professora japonesa radicada em Berlim, referência mundial na dança Butoh. Entre 11 e 14 de Julho, Yumiko dirigirá o workshop intensivo "Body Resonance", um estilo pessoal de trabalho corporal desenvolvido pela artista que alia a prática do Butoh a aspectos da ginástica de Noguchi Taiso e a vários outros métodos de treino asiáticos, "de forma a ajudar a preparar o corpo para receber e transmitir dança e inspirações". "O principal objectivo desta oficina - esclarece Yumiko - é uma busca consciente da unificação dos nossos corpo/mente/espírito, de forma a que possamos desfrutar profundamente do intrínseco processo de metamorfose através do espírito da dança". "Através da contínua exploração das nossas memórias colectivas, podemos encontrar um filão de abundantes recursos criativos, enriquecendo a essência da nossa vida" - conclui.

As inscrições para esta oficina, com um total de 24 horas, custam 215 Euros, com condições especiais para quem se inscrever até à próxima sexta-feira, dia 21 de Junho.

Foto: Yumiko Yoshioka

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo