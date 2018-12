Taleguinho e Nuno Vasco Rodrigues encerram programação do ano no TCSB

Pelo quarto ano consecutivo, a programação dos Sábados para a Infância no Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, encerra em festa, com um espectáculo muito especial: "Ficar a ver estrelas", do Taleguinho, o projecto musical de Catarina Moura e Luís Pedro Madeira que A Escola da Noite se orgulha de ter visto nascer no TCSB.

Numa semana marcada pelas oficinas de teatro e ilustração nas Férias do Natal para crianças entre os 6 e os 12 anos, a programação inclui ainda, na tarde de sábado, a apresentação de "Peixes Marinhos Costeiros de São Tomé e Príncipe", o mais recente livro do fotógrafo subaquático Nuno Vasco Rodrigues.

Ficar a ver estrelas

Estreado nesta mesma sala em Dezembro de 2015, "Ficar a ver estrelas" assenta num reportório de músicas de Natal do cancioneiro Galaico-português, interpretadas por Catarina Moura e Luís Pedro Madeira, dupla que aqui iniciou o projecto Taleguinho e que é, desde o início, uma parceira essencial na programação dos "Sábados para a infância no TCSB".

Ao longo de uma hora, miúdos e graúdos viajam por canções que há muitos anos embalam as festas natalícias e divertem-se com histórias e trava-línguas, num espectáculo cheio de ritmo, cor e alegria.

Pensado para crianças a partir dos 3 anos, o concerto é uma verdadeira prenda para toda a família, ideal para começar e encher de magia os dias festivos que se aproximam. Os bilhetes custam 6 Euros (bilhete individual) ou 10 Euros (adulto+criança) e podem ser comprados antecipadamente ou reservados pelos contactos habituais do TCSB: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.

Peixes Marinhos Costeiros de São Tomé e Príncipe

Três anos depois da apresentação de "Peixes Marinhos de Portugal", A Escola da Noite volta a acolher no Bar/Livraria do TCSB a apresentação de uma obra do premiado fotógrafo subaquático Nuno Vasco Rodrigues, desta vez dedicada aos peixes marinhos costeiros de São Tomé e Príncipe. Para além da rigorosa informação científica, o livro oferece belíssimas e surpreendentes imagens de dezenas de espécies de peixes daquele ecossistema. Através de 197 imagens, 130 espécies de peixes são ilustradas, contribuindo para a sensibilização do grande público e dos tomadores de decisão sobre a importância dos recifes de São Tomé e Príncipe e ecossistemas relacionados.

Nuno Vasco Rodrigues é Assistente Curador no Oceanário de Lisboa e membro de investigação do MARE-IPLeiria, estando envolvido em diversos projetos de conservação marinha. É autor de diversos artigos científicos na área da ecologia marinha e de 3 livros sobre fauna marinha de Portugal e São Tomé e Príncipe. É licenciado em Biologia Marinha e mestre em Estudos Integrados dos Oceanos. Tornou-se mergulhador certificado em 2000 e não parou desde aí. É Assistente de Instrutor de mergulho com mais de 1000 horas submerso e fotógrafo subaquático com imagens premiadas e publicadas internacionalmente em exposições, livros e revistas. Usa a fotografia subaquática como ferramenta de conservação e comunicação, sempre visando a conservação marinha.

Livraria e Assinaturas TCSB: boas sugestões para o Natal

Ainda como boas hipóteses de prendas de Natal, A Escola da Noite relembra que mantém à disposição do público as Assinaturas TCSB - cartões que valem 5 ou 10+1 bilhetes para todos os espectáculos apresentados no Teatro da Cerca de São Bernardo num período de 12 meses após a data da compra. Estas assinaturas tanto podem ser usadas por diferentes pessoas numa mesma sessão (funcionando como bilhetes de grupo) como por uma mesma pessoa em sessões diferentes, ao longo do tempo. Custam 30 ou 50 Euros (5 e 10+1 entradas, respectivamente) e podem ser adquiridas no TCSB ou encomendadas por e-mail.

Por outro lado, a Livraria do Teatro, que disponibiliza já mais de 800 títulos de teatro e outras artes performativas, manter-se-á aberta até ao final da tarde de Sábado, oferecendo também várias possibilidades de prendas originais para oferecer a familiares e amigos.

