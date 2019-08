Formanda do CEARTE representa Portugal no Campeonato do Mundo das Profissões na Rússia

Ao longo dos últimos 3 meses, o CEARTE proporcionou à concorrente uma preparação rigorosa e exaustiva, quer a nível técnico profissional, quer a nível do domínio da Língua Inglesa.

Coimbra, 16 de agosto de 2019 - Vai "voar" para a Rússia, no próximo dia 19 de agosto, Selma Gonçalves da Silva, a formanda do CEARTE que irá representar Portugal no Campeonato do Mundo das Profissões (categoria Junior), a decorrer na cidade russa de Kazan, entre os dias 20 e 28 de agosto.



A jovem, de apenas 16 anos, natural e residente em Miranda do Corvo, concluiu com excelentes resultados o 1º ano do Curso de Aprendizagem de Técnico de Restaurante-Bar no Pólo do CEARTE, em Semide.



Por esse motivo, foi selecionada para integrar a Seleção Nacional Portuguesa das Profissões, composta por 14 jovens portugueses que, depois de se sagrarem campeões nacionais e terem representado o país no campeonato Europeu, vão representar Portugal em 12 profissões, competindo com os melhores dos melhores a nível mundial.



Ao longo dos últimos 3 meses, o CEARTE proporcionou à concorrente uma preparação rigorosa e exaustiva, quer a nível técnico profissional, quer a nível do domínio da Língua Inglesa. Paulo Pereira (também ele júri representante de Portugal do Campeonato Mundial das Profissões), Diana Jorge e Ana Filipa Santos foram os formadores do CEARTE responsáveis pela mentoria, sendo estes profissionais experientes na preparação de "campeões" em anos anteriores.



Conhecidas que são as exigências dos jurados internacionais que avaliam os concorrentes em Kazan, o CEARTE apostou fortemente na criação das condições que permitiram uma preparação de excelência da concorrente de forma a dignificar a formação profissional desenvolvida nesta entidade e no país.

Ao longo de 22 horas, durante 4 dias (o tempo de realização da prova), o CEARTE está confiante que a Selma irá dar o seu melhor de forma a estar ao mais alto nível no Campeonato Mundial das Profissões.



Identidade Portuguesa marca presença no concurso



Existindo a possibilidade de, numa das provas, os concorrentes da profissão de Técnico de Restaurante-Bar poderem executar a "mise en place" com elementos identitários do seu país, o CEARTE escolheu compôr a "mesa portuguesa" com uma toalha com bordado à mão de Viana do Castelo - gentilmente cedida pela empresa artesanal Isilda Parente - e com peças de louça criadas nas oficinas do CEARTE e inspiradas na tradição da vinicultura.



Desta forma, além de apresentar a identidade e o artesanato português, o CEARTE enriquece a participação da formanda na competição.