Um novo grande cisma

O cisma que dividiu os até então unidos integrantes do Clube dos Ateus da Zona Sul ocorreu no dia 20 de julho de 2017, durante a reunião mensal realizada na casa do Frank Olivetti.

Velhas diferenças há muito recalcadas entre os 13 integrantes remanescentes do clube explodiram depois que o Ataliba, chamado de Liba, aproveitou seu discurso para fazer comparações, consideradas indevidas por alguns e pertinentes por outros e finalmente fez a única pergunta que nunca deveria ter sido feita.

A comparação foi feita entre o que a vida reservara para o Liba e o que reservara para o Dr. Fernando.

As palavras do Liba foram gravadas pelo Romildo, o que ele sempre fazia nas reuniões para elaborar depois suas atas.

Vamos ouvir o que disse o Liba, inicialmente fazendo uma série de comparações:

- Eu moro num puxado, na casa da minha sogra na Vila dos Sargentos; ganho salário mínimo e só ando de ônibus porque tenho o passe dos idosos; quando tomo vinho, é Sangue de Boi em garrafão; aperitivo nos fins de semana é de conhaque Presidente; carne, só compro com osso para o almoço de domingo; só saí um vez do Brasil e foi para ir a Treinta y Tres, no Uruguai, com o Pedrinho,para ajudar a levar uma senhora doente; veraneio de favor na casa do seu Aristides no Pinhal. Minha mulher se chama Maria das Dores, é gorda e chata, mas eu sou fiel porque não tenho outra alternativa.

- Enquanto isso, o Dr. Fernando mora numa mansão com quatro quartos, piscina e um monte de empregados e cachorros na Vila Assunção; tem uma frota de carros e hoje veio na reunião com um Jaguar importado; só toma vinho Catena-Zapata de safra especial e bebe Chivas 18 anos ; almoça no Bah e janta no Ya-Ya Bistrô, quase todos os dias; vive viajando de primeira classe para Europa e passa o verão em Jurerê. A mulher do Dr. Fernando, a Marcela, é bonita e magra, mas todo mundo sabe que ele come aquela secretária que já foi Miss Bumbum.

Uma pausa na gravação e o Liba faz a pergunta fatal, não uma, mas duas.

Quem é o responsável por essa injustiça?

E quem pode um dia repará-la me levando para o céu e o Dr. Fernando para o Inferno?

A partir daí a gravação ficou imprestável com muito ruído.

Mesmo assim foi possível ouvir os gritos do Liba e do Dr. Fernando e palavras isoladas.

- Deus, Satanás, canalha, carola, corrupto.

Sabe-se hoje que o grupo se dividiu em dois, provocando o que Frank Olivetti chamou de o Grande Cisma.

O Dr. Fernando, Frank, Otávio, Aleixo, Airton, Geraldo e Ivanhoé, continuaram a formar o que se chamou desde então de O Pequeno Grupo de Ateus da Zona Sul.

O Liba, mais, o Silva, o Carlão, o Pedrinho, o Romildo e o Machado formaram outro grupo, que se reúne na casa do Machado aos domingos à tarde para puxar o rosário e passou a se chamar Graças a Deus.

Marino Boeira é jornalista, formado em História pela UFRGS