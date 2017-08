Boas Maneiras ganha Prêmio Especial do Júri



O filme As Boas Maneiras, de Juliana Rojas e Marco Dutra, ganhou o Prêmio Especial do Júri aqui no Festival Internacional de Cinema de Locarno, uma coprodução com a França.



O Leopardo de Ouro foi para o filme chinês Senhora Fang, dirigido por Wang Bing, numa coprodução com a França e Alemanha.



O Leopardo para a Melhor Direção foi para Nove Dedos, do francês F. J. Ossang, numa coprodução com Portugal.



O Leopardo de Melhor Atriz foi para Isabelle Huppert, no filme Madame Hyde, de Serge Bozon, coproduzido com a Bélgica.



O Leopardo de Melhor Ator foi para Elliot Crosset Hove, no filme Vinterbrodre, de Hlynur Pálmason, numa c-produção da Dinamarca com a Islândia.



Filmes lusófonos premiados



Os filmes lusófonos tiveram destaque - além do brasileiro As Boas Maneiras, ganhou o Leopardinho de Ouro da mostra de curtas, Leopardos de Amanhã, a curta-metragem Antonio e Catarina, dirigida pela romena Cristina Hanes, mas produzida pelo português Tiago Hespanha.



Ganhou Menção Honrosa, na mostra Cinema do Presente, o realizador Pedro Cabeleira, com seu filme Verão Danado.



Ganhou Menção Honrosa, na mostra Sinais de Vida, o filme do brasileiro Adirley Queirós, Era Uma Vez Brasília, coprodução com Portugal



Rui Martins, está em Locarno, convidado pelo Festival Internacional de Cinema.