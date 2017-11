"Anna Karenina" vai abrir a 4ª Mostra Mosfilm no Brasil

Nova produção do maior estúdio da Europa encabeça a lista de 11 filmes que serão apresentados na Cinemateca Brasileira, entre 5 e 10 de dezembro.

No dia 5 de dezembro, às 20h, a Cinemateca Brasileira abre a 4ª Mostra Mosfilm de Cinema Soviético e Russo, apresentando o filme "Anna Karenina - A História de Vronsky", realizado pelo premiado diretor Karen Shakhnazarov.

Lançada em junho deste ano, na Rússia, a nova adaptação do célebre romance de Lev Tolstoi começa na guerra russo-japonesa (1904-1905), reunindo no mesmo lugar os dois homens mais importantes da vida de Anna, seu filho Serguey e seu amante Vronsky. O encontro, que não existe no romance, revive a tragédia ocorrida 30 anos antes.

O diretor Karen Shakhnazarov, que desempenha há 20 anos a função de diretor-geral do Mosfilm, participará da abertura da mostra e, no dia seguinte, 6 de dezembro, falará sobre sua obra e os caminhos do cinema russo numa master class que acontecerá também na Cinemateca Brasileira entre as 16h e 19h.

A mostra de cinema soviético e russo exibirá 11 longa-metragens produzidos pelo Mosfilm, o maior e mais antigo estúdio da Europa, com um acervo de 2.500 títulos da era soviética e pós-soviética.

Ao lado do novíssimo "Anna Karenina", estão na programação obras representativas de vários estilos e épocas, desde os clássicos de Eisenstein, "Encouraçado Potemkin" (1925) e "Outubro" (1927), lembrando os 100 Anos da Revolução de 1917, ao sensacional "Dersu Uzala" do mestre japonês Akira Kurosawa, Oscar de Melhor Filme Estrangeiro no ano de 1976.

A mostra é uma realização do Mosfilm, CPC-UMES Filmes e Cinemateca Brasileira.

Todos os filmes serão apresentados na Cinemateca Brasileira, em São Paulo - Largo Senador Raul Cardoso, 207 - Vila Clementino - (11) 3512-6111. Entrada franca. Consulte a programação.

4ª Mostra Mosfilm de Cinema - Fichas Técnicas

Anna Karenina - A História de Vronsky

Dirigido por Karen Shakhnazarov, com Elizaveta Boyarskaya, Maksim Matveev, Kirill Grebenshchikov, Vitaliy Kishchenko, Rússia, 125 min. Ano 2017.

Publicado em 1877, o romance de Tolstoi narra o caso extraconjugal de Anna Karenina, que se apaixona pelo conde Vronsky e abandona a família, chocando a sociedade. Nesta adaptação, Shakhnazarov inicia o relato 30 anos mais tarde, durante a guerra russo-japonesa, quando o filho de Karenina procura saber do amante da mãe o que a fez desistir da vida.

Dersu Uzala

Dirigido por Akira Kurosawa, com Maksim Munzuk, Yuriy Solomin. URSS, 161 min. Ano 1975.

Explorador e cartógrafo do exército russo mapeia a Sibéria no fim do século 19, com a ajuda de caçador nativo avesso aos padrões mercantis de conhecimento e relação com a natureza. Produzida pelo Mosfilm, a obra trouxe o mestre japonês de volta às telas, depois da tentativa de suicídio em 1971. Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, em 1976.

Um Homem do Boulevard des Capucines

Dirigido por Alla Surikova, com Aleksandr Adabashyan, Elizaveta Boyarskaya, Mikhail Boyarskiy, URSS, 99 min. Ano 1987.

Na alvorada do século 20, Mr. Johnny First chega ao Oeste Selvagem com um projetor e algumas latas de filme. O título dessa sátira é uma alusão ao Salão Indiano do Grand Café do Boulevard des Capucines, onde os Irmãos Lumière encantaram as plateias com sua maravilhosa invenção.

O Encouraçado Potemkin

Dirigido por Serguey Eisenstein e Grigori Aleksandrov, com Aleksandr Antonov, Vladimir Barsky, Grigori Aleksandrov, URSS, 75 min. Ano 1925.

Em 1905, marinheiros do Potemkin rebelam-se. A população da cidade portuária de Odessa apoia a revolta e é brutalmente reprimida. O encouraçado dispara contra o Quartel General czarista e parte ao encontro da frota do Mar Negro, visando sublevá-la. Obra-prima de Eisenstein, o filme soviético mais influente no Ocidente.

Outubro

Dirigido por Serguey Eisenstein e Grigori Aleksandrov, com Boris Livanov, Nikolai Popov, Vassily Nikandrov, URSS, 142 min. Ano 1927.

Partindo do relato de John Reed, em "Os 10 Dias Que Abalaram o Mundo", Eisenstein e Aleksandrov criam para o 10º Aniversário da Revolução um clássico de linguagem inovadora sobre os fatos ocorridos desde a queda do czarismo, em fevereiro de 1917, até a passagem do poder aos Sovietes.

O Destino de Um Homem

Dirigido por Serguey Bondarchuck, com Serguey Bondarchuck, Pavel Borinsky, Zinalda Kirienko, URSS, 103 min. Ano 1959.

Convocado pelo Exército Vermelho para atuar como motorista, Andrey é capturado pelos alemães e quando retorna não mais encontra sua mulher e filhos, todos mortos na guerra. O fantasma de uma vida sem propósito o atormenta. Adaptação do romance homônimo de Mikhail Sholokhov, que se tornaria ganhador do Nobel em 1965.

Libertação 1: O Arco de Fogo

Dirigido por Yuri Ozerov, com Mikhail Nozhkin, Bukuti Zakanadze, Nikolai Olyalin, Mikhail Ulyanov, Larissa Golubkina, URSS, 85 min. Ano 1969.

Recriação dramática da 2ª Guerra Mundial, focada nos episódios que vão da contra-ofensiva soviética após a vitória em Stalingrado, concluída em fevereiro de 1943, até a batalha de Kursk, o maior confronto de blindados de todos os tempos.

Libertação 2: Ruptura

Dirigido por Yuri Ozerov, com Larissa Golubkina,, Fritz Diez, Ivo Garrani, Stanislav Yakevich, Yuri Durov, URSS, 84 min. Ano 1969.

O segundo episódio da série de cinco filmes inicia em julho de 1943 com a destituição de Mussolini e invasão da Itália pelas tropas de Hitler. Prossegue, com a travessia do Dnieper pelo Exército Vermelho, a retomada de Kiev e o encontro de Roosevelt, Stalin e Churchill, em Teerã, para decidir a abertura da frente ocidental.

A Questão Russa

Dirigido por Mikhail Romm (1947), com Vsevolod Aksyonov, Yelena Kuzmina, Mikhail Astangov, URSS, 91 min. Ano 1947.

O jornalista Harry Smith é enviado à URSS por uma cadeia de jornais americanos interessada em fomentar a guerra fria. Na volta, ele escreve um livro que deixa seus patrões furiosos e torna-se alvo de violenta retaliação. Adaptação da peça teatral do escritor soviético Konstantin Simonov.

Estação Bielorrússia

Dirigido por Andrey Smirnov, com Yevgeny Leonov, Anatoli Papanov, Vsevolod Safanov, Aleksey Glazyrin, URSS, 101 min. Ano 1971.

Quatro veteranos da 2ª Guerra Mundial se encontram 25 anos depois no funeral de um ex-camarada de armas que permanecera no exército. Antes de retornarem a seus afazeres, vivem um dia repleto de recordações e situações inesperadas.

Amor na URSS

Dirigido por Karen Shakhnazarov, com Egor Baranovsky, Lydia Myliuzina, Armen Dzigarkhanian, URSS, 89 min. Ano 2013.

Na década de 1970, jovem universitário "dissidente" disputa com o amigo comunista o amor da doce Lyuda, enquanto o entusiasmo socialista na URSS vai sofrendo uma gradual, porém contínua, erosão. Remontagem do filme "Cidade dos Ventos", realizado pelo mesmo diretor em 2008.

Karen Shakhnazarov, master class na Cinemateca Brasileira, dia 6, das 16h às 19h

Nascido em Krasnodar, no ano de 1952, na região de Kuban, no Cáucaso, Karen Georgievich Shakhnazarov formou-se, em 1975, pelo VGIK (Instituto Estatal de Cinema). Em 1987, seu filme "O Mensageiro" recebeu prêmio especial no 15o. Festival Internacional de Moscou. Dirigiu 19 longa-metragens, entre os quais "Cidade Zero" (1988), "O Assassino do Czar" (1991), "Sonhos " (1993), "A Filha Americana" (1995), "Cidade dos Ventos", "A Enfermaria Número 6" (2009), "Tigre Branco" (2012), "Amor na URSS" (2013), "Anna Karenina - A História de Vronsky" (2017).

Com muitos prêmios nacionais e internacionais, seus filmes apresentam uma densa reflexão crítica sobre a restauração do capitalismo e o desmembramento da União Soviética.

Desde 1998 assumiu a direção-geral do Mosfilm, o maior estúdio de cinema da Rússia

4ª Mostra Mosfilm de Cinema - Programação

Terça-feira - 05/12

Abertura

20:00 Anna Karenina - A História de Vronsky

Quarta-feira - 06/12

16:00 Master Class com o diretor Karen Shakhnazarov

20:00 O Homem do Boulevard des Capucines

Quinta-feira - 07/12

19:00 O Encouraçado Potemkin

21:00 Outubro

Sexta- feira - 08/12

19:00 Amor na URSS

21:00 Estação Bielorrúsia

Sábado - 09/12

16:30 Libertação 1: O Arco de Fogo

18:30 O Destino de um Homem

20:30 Dersu Uzala

Domingo - 10/12

16:30 Libertação 2: Ruptura

18:30 A Questão Russa

20:30 O Encouraçado Potemkin