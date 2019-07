Salvador recebe sexta edição do maior circuito de gastronomia do Brasil

Entre os dias 23 e 25 de julho, grandes chefs se reúnem na capital baiana para o circuito gastronômico sob o tema "Bahia e sua cozinha sustentável: terra, tecnologia e cultura"

Detentora de uma rica diversidade de ingredientes e autora de uma culinária marcante, a Bahia se prepara para receber, pela sexta vez, o Mesa Ao Vivo, maior circuito de gastronomia do Brasil, que percorre diversos locais do país durante o ano. Promovida pela Mundo MESA, em co-realização com o Governo do Estado da Bahia, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional e a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a nova edição do Mesa Ao Vivo Bahia acontece nos dias 23, 24 e 25 de julho, em Salvador, direcionada pelo tema "Bahia e sua cozinha sustentável: terra, tecnologia e cultura".

Na abertura das atividades, no dia 23, o Fasano Salvador sedia o primeiro Jantar Magno, que conta com a presença de profissionais renomados de São Paulo e da capital baiana. Assim, os chefs Geovane Carneiro (D.O.M - SP), Rodrigo Oliveira (Balaio e Mocotó - SP), José Barattino (Eataly, Homa e Due Grani - SP) e o chef anfitrião Lomanto Oliveira (Fasano - BA) se encontram para executar o menu exclusivamente elaborado para a ocasião, em quatro etapas. Logo no dia seguinte, 24, o segundo Jantar Magno da edição segue reunindo chefs renomados: no Restaurante Ori, o menu é executado por Mônica Rangel (Gosto com Gosto - RJ), Thiago Bañares (Tan Tan Noodle Bar - SP), Caco Marinho (DOQ - BA), Fabrício Lemos e Lisiane Arouca (Origem e Ori - BA).

Já nos dias 24 e 25, o Hotel Mercure vira palco da extensa programação de palestras, aulas e degustações do Mesa Ao Vivo, que conta com a presença de profissionais que movimentam a cena gastronômica. Além de Geovane Carneiro, Rodrigo Oliveira, José Barattino, Mônica Rangel, Thiago Bañares, Lomanto Oliveira, Caco Marinho, Fabrício Lemos e Lisiane Arouca, o especialista em cafés João Carlstron (3 corações - SP) e os chefs Ivan Achcar (Escola de Negócios e Gestão da Gastronomia - SP), Anderson Lívio (Brazero Cutelo Prime - BA), Andrea Albuquerque (Divino Pão - BA), Beto Pimentel (Paraíso Tropical - BA), a chef de Charcutaria e consultora Bruna Moreira (BA), Edinho Engel (Amado - BA), Emanuele Nascimento (The Butcher House - BA), Ricardo Brito (Amado - BA), Eli Batista (Bistrô do Oswaldo - BA), José Morchon (La Taperia - BA), Luan Moura (LV Cozinha Criativa - BA), Lucius Gaudenzi (Du Chef - BA), Paulo Vilela (Restaurante do Casarão - BA), Ricardo Silva (Restaurante Carvão - BA), Sandro Borges (Varanda Gourmet - BA), Seichele Barboza (Seu Sergipe Bistrô - SE), Tereza Paim (Casa de Tereza - BA) e Richard James (Belo Rústico - BA) compartilham seus conhecimentos com o público, a partir das experiências adquiridas em suas carreiras e no dia a dia dos restaurantes.

Para participar das palestras e vivenciar toda a experiência do Mesa Ao Vivo, basta adquirir o Passaporte Mesa. Desta forma, por um único valor, o participante tem acesso a mais de 10 aulas e degustações por dia, sempre respeitando a lotação das salas e o tempo de 1h30 entre uma e outra atividade.

Enquanto isso, em outro ambiente do Hotel Mercure, o Festival Farofa do Brasil, que também acontece nos dias 24 e 25 de julho, é aberto a todo público, com entrada gratuita. O espaço acolhe produtores prontos a mostrar o melhor da gastronomia e cultura locais, que oferecem, a preços populares, pratos e produtos tradicionais de Salvador e região.

Com o conceito de produzir ao vivo e aos olhos do público o conteúdo para a revista e redes sociais da Prazeres da Mesa, o Mesa Ao Vivo Bahia garante visibilidade nacional, reverbera a Bahia enquanto ícone de uma gastronomia forte, potente e atenta ao que as suas próprias raízes têm a oferecer.

Sobre o Mesa Ao Vivo

O Mesa Ao Vivo começou em São Paulo com o intuito de mostrar ao público uma revista sendo feita ao vivo. Desde sua criação já percorreu Pernambuco, Minas Gerais, Ceará, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Rio Grande do Sul, Serra Gaúcha, Espírito Santo e Curitiba. A Prazeres da Mesa incentiva o intercâmbio gastronômico entre diferentes regiões do país, e também a nível internacional recebendo chefs estrangeiros para palestrar em seus eventos. Desde 2013 a iniciativa vai além, cruza o oceano e leva a gastronomia brasileira com todos os ingredientes locais e diferentes estilos de cozinha para Portugal.

Este evento faz parte do bureau Mundo MESA - Núcleo de Inteligência em Gastronomia. Através dos pilares eventos, conteúdo, conexão e digital, o objetivo é levar as possibilidades da gastronomia para a promoção de marcas, independente de seu segmento. Seu portfólio conta com a Semana MESA SP, maior evento de gastronomia, que reúne 16 mil pessoas e a cada edição traz de todos os cantos do mundo renomados chefs nacionais e internacionais em diversas ações como o MESA Tendências, Congresso Internacional de Gastronomia e Mesa Ao Vivo, aberto ao público com workshops, degustações, jantares, exposições e outras atividades que resultam na edição da revista.

Serviço:

Mesa Ao Vivo Bahia - 24 e 25 de julho

Local: Hotel Mercure - Rua Fonte do Boi, 215, Rio Vermelho, Salvador - BA

Ingressos no site: https://prazeresdamesa.uol.com.br/mundo-mesa/eventos/circuito-mesa-ao-vivo/mesa-ao-vivo-bahia/bilheteria-ao-vivo-bahia/

1 dia de Mesa ao Vivo Bahia - 24 ou 25 de julho

Público Geral: R$140

Assinantes da Prazeres da Mesa, Associados Slow Food, Estudantes e Idosos acima de 60 anos*: R$80

2 dias de Mesa ao Vivo Bahia - 24 e 25 de julho

Público Geral: R$210

Assinantes da Prazeres da Mesa, Associados Slow Food, Estudantes e Idosos acima de 60 anos*: R$120

Festival Farofa do Brasil - 24 e 25 de julho

Local: Hotel Mercure - Rua Fonte do Boi, 215, Rio Vermelho, Salvador - BA

Entrada gratuita

Jantar Magno Fasano Salvador - 23 de julho

Local: Praça Castro Alves, 5 - Centro, Salvador, Bahia

Horário: 20h

Valor: R$ 270 por pessoa (inclui água, café, jantar e taxa de serviço)

Contato para reservas: eventos.ssa@fasano.com.br | Telefone: (71) 2201-6336

Pagamento antecipado

Jantar Magno Restaurante Ori - 24 de julho

Local: Avenida Santa Luzia, 656, loja 11 - Horto Florestal, Salvador, Bahia

Horário: 20h

Valor: R$ 190 por pessoa

Contato para reservas: contato@orirestaurante.com.br | Telefone: (71) 98890-8357

(Fotos: Divulgação)

