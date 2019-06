Do hábito ao monge -Série documental

A Fundação S. João de Deus lançará no próximo dia 3 de Junho, o segundo episódio da série documental "Do Hábito ao Monge”.



Totalmente produzida e realizada pela Fundação S. João de Deus, esta série representa a união de esforços entre as instituições da Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus (Instituto S. João de Deus, Museu S.João de Deus e Fundação S. João de Deus) e pretende dar destaque aos religiosos hospitaleiros que pela ousadia das suas escolhas, pela singularidade do seu percurso ou pela marca que deixaram para a posteridade, contribuíram ativamente para a humanização dos cuidados de saúde, em especial aos que sofrem de doenças mentais em Portugal.



O Ir. Júlio Faria dos Reis, foi o religioso escolhido para o episódio piloto, emitido a 1 de maio último (este episódio está disponível no canal Youtube da Fundação) e, em virtude da boa crítica recebida, o segundo, será já emitido no dia 3 de junho e dará destaque ao Ir. António Matias, atual superior da comunidade de irmãos em Barcelos e bem conhecido pela sua discrição, exemplo de simplicidade e de disponibilidade no serviço aos doentes.

A série “Do Hábito ao Monge” tem 8 episódios com duração aproximada de 20 minutos estando já uma nova série em agenda. Cada novo episódio é emitido na primeira semana de cada mês nos canais Youtube e Facebook da Fundação S. João de Deus e no canal de TV por cabo Canção Nova.



VER TRAILER







###

SITE DA FUNDAÇÃO: www.fsjd.pt

CONTACTO

Carlos Alberto Cavaco

E. carlos.cavaco@fsjd.pt

T. 96 312 52 17

Canal youtube: FSJD

Imagem promocional "Do Hábito ao Monge"





Sobre a Fundação S. João de Deus Instituída pela Província Portuguesa da Ordem Hospitaleira de S. João de Deus, a Fundação S. João de Deus apoia pessoas em situação de vulnerabilidade, de forma inovadora e sustentada, promovendo a saúde mental e o envelhecimento ativo, ao estilo de S. João de Deus. A FSJD trabalha ativamente, através de campanhas de sensibilização, para alertar e combater o estigma social que esta doença gera quer nos doentes como nas suas famílias, o que dificulta a sua integração na vida ativa e profissional. Em Portugal, existem oito centros hospitalares do Instituto S. João de Deus, que albergam cerca de 1.800 utentes com doença mental. Presta apoio nas áreas da psiquiatria, saúde mental e reabilitação psicossocial. Promove, também, serviços de saúde especializados e de clínica geral e dispõe de tratamentos na área da medicina física e de reabilitação.