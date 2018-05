Feira cultural leste europeia de SP - edicao especial do mês das mães

O artesanato típico como as "Matrioshkas" Russas, os Brinquedos Artesanais Tchecos, a Arte Ucraniana em Porcelana , A Machetaria Búlgara, A Arte em Madeira e em Tecido Eslava. Os Ovos Pintados com motivos Eslavos e o diversificado artesanato da comunidade de Vila Prudente.

CONVITE



A COPA NA RUSSIA ESTA CHEGANDO........VENHAM CONHECER E EXPERIMENTAR UM POUCO DESTAS CULTURAS TAO DISTANTES AQUI PERTINHO DE VOCES NO LESTE EUROPEU DE SAO PAULO.....GASTRONOMIA, ARTESANATO TEMATICO E ATRACOES CULTURAIS GRATUITAS........TRADICIONAL FEIRA CULTURAL LESTE EUROPEIA DE SAO PAULO.......EVENTO MENSAL ABERTO AO PUBLICO.......



Neste Domingo 6/Maio das 10 às 17h na R. Aracati Mirim ao lado do Parque Ecológico de Vila Prudente realizamos a nossa tradicional "Feira Cultural Leste Européia de São Paulo", evento comunitário do bairro de Vila Zelina e adjacências do Distrito de Vila Prudente, região com aspecto cultural forte da imigração leste européia com oferta da culinária e artesanato típico das 14 (Quatorze) comunidades de imigrantes e descendentes de imigrantes do centro e leste europeu que formaram a cultura desta região como bielorrussos, búlgaros, croatas, eslovacos, eslovenos, estonianos, húngaros, letos, lituanos, poloneses, romenos, russos , tchecos e ucranianos e, da comunidade paulistana desta região leste européia de Vila Prudente.

Venham experimentar a "Siliótka, o Pelimeni , a Vodca Russa e o legítimo Pão Preto Artesanal Russo". A Esfiha Armena, a "Bureka" e a "Milina" Búlgara. O "Pinene Knedlik" e a "Becherovka" Tcheca. O "Kugelis" e o "Krupnikas" Lituano . O "Chachlik" e o "Caracol" Húngaro. O Pastel Polones e o Doce do Papa Polones .O "Kváss" bebida tradicional artesanal fermentada leste européia e muito mais.

As famosas bonequinhas russas, matrioshkas, lenços, imas de geladeira, chaveiros, chapéus eslavos e os brinquedos artesanais Tchecos, porcelana com motivos ucranianos, assim como o trabalho com a madeira em estilo búlgaro, arte em madeira e em Tecido Eslava, "Pesanki" e várias lembranças da comunidade de Vila Prudente.

Evento aberto ao publico com oficinas e atracões culturais gratuítas . Desfile tematico de acessorios femininos.

Maiores informações poderão ser encontradas no sitewww.amoviza.org.br

Local: R. Aracati Mirim (ao lado do Parque Ecológico de Vila Prudente) - Vila Prudente. Proximo a estacao do Metro de Vila Prudente e do Monotrilho Estacao Oratorio.