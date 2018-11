"Conversas Sérias" com Marta Gautier no Teatro Villaret

Marta Gautier - conversas sérias



Marta Gautier apresenta CONVERSAS SÉRIAS no Teatro Villaret no dia 4 de Dezembro, pelas 20h30.



Psicóloga clínica com seis livros editados, Marta Gautier é, também, conhecida do grande público pelos seus monólogos cómicos “Vamos lá então perceber as mulheres. Mas Só um bocadinho...” e “Pessoas Estranhas”.



Em CONVERSAS SÉRIAS apresenta-se num tom mais confessional e intimista que procura estabelecer uma relação de diálogo e reflexão com o público, sem perder o tom humorístico e descontraído que caracterizam os seus espectáculos e palestras.



SINOPSE

Às vezes, há uma parte de mim que não acredita. Vou, volto, faço, aconteço, tudo numa agonia. Outras vezes, paro e fico em silêncio. Percebo então o quanto corro para não sentir. O quanto me assusta olhar, com atenção, para o que acontece dentro de mim.

Nas sessões do 'Conversas Sérias’ vamos olhar com atenção. Pode eventualmente inspirar quem quer chegar à melhor de versão de si mesmo. Cada sessão tem um tema diferente e no fim quem quiser pode fazer perguntas ou partilhar algo de si.



Preço dos bilhetes: 12€

Teresa Sequeira