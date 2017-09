Após 50 anos Che é imortal para o mundo, afirma Evo

La Paz, (Prensa Latina) O presidente boliviano, Evo Morales, afirmou nesta quita (31/08) que após 50 anos do desaparecimento físico de Ernesto Che Guevara, o guerrilheiro é imortal para a Bolívia e o mundo.

Durante o ato pelo aniversário 65 da Federação sindical de trabalhadores petroleiros da Bolívia, o presidente destacou que os movimentos guerrilheiros na América Latina, como o feito por Che na nação andino-amazônica, foram para libertar a região do domínio imperialista norte-americano e das ditaduras.

'A Pátria e a soberania são defendidas com a vida', expressou Morales ao referir-se ao exemplo revolucionário de Ernesto Che Guevara.

Evo Morales recordou também o trabalho da única mulher na tropa de Che, Tamara Bunke Bider, que morreu junto a outros guerrilheiros no dia 31 de agosto de 1967, em uma emboscada no Rio Grande.

Além disso, convocou os trabalhadores petroleiros, o povo boliviano e todos os países do mundo a somarem-se às atividades que acontecerão no departamento de Santa Cruz em homenagem aos 50 anos da presença do Che na Bolívia.

Recentemente, o chefe de Estado reuniu-se com representantes da Coordinadora Departamental del Cambio (Conalcam) nessa cidade para apontar os atos que terão repercussão internacional.

Segundo informou o dirigente Tito Sanjinés, esperam a chegada de milhares de pessoas, especialmente à localidade de Vallegrande, onde morreu o Guerrilheiro Heróico.

Recentemente, outro dos membros do comitê organizador de ditos eventos, Jorge Barrón, informou à Prensa Latina que jovens de vários países participarão do 8 de outubro em uma romaria da localidade de Pucará até La Higuera para prestar homenagem a Che.

A deputada Sonia Brito confirmou também a convocação do Congresso de Medicina Social Alternativa Che Médico; o Segundo Encontro Latino-americano de Jornalistas Anti-imperialistas; e o Encontro Internacional do Pensamento Guevarista.

Ditos encontros sessionarão em Vallegrande, de 6 a 8 de outubro; os dois primeiros na Faculdade Universitária Integral do Vale e o último no Campo Feiral da cidade.

