José Caldas dirige leitura de "A Falecida" no Clube de Leitura Teatral

A sessão de Março do Clube de Leitura Teatral é dedicada ao teatro brasileiro e centrada na peça "A Falecida", de Nelson Rodrigues. Acontece esta terça-feira, 3 de Março, pelas 18h30, na Sala Brincante da Cena Lusófona, no Pátio da Inquisição.

A leitura, que como sempre tem entrada gratuita, é orientada pelo encenador brasileiro radicado em Portugal José Caldas, que em 1998 dirigiu "A Serpente", do mesmo autor, para A Escola da Noite.

"A Falecida" foi definida pelo crítico e ensaísta Sábato Magaldi como a primeira das "tragédias cariocas". Escrita e estreada em 1953, a peça conta a história da tuberculosa Zulmira, mulher frustrada e sem expectativas do subúrbio carioca. Pobre e doente, a sua única ambição é ter um enterro luxuoso, para se vingar de uma sociedade abastada à qual não pertence e, principalmente, de Glorinha, a prima e vizinha com quem tem uma relação de competição. Foi a primeira de muitas peças em que Nelson Rodrigues criou protagonistas suburbanos frustrados e fracassados.

Nelson Rodrigues (1912-1980) é um dos escritores mais aclamados da literatura brasileira do século XX. Coneçou a trabalhar como jornalista aos 13 anos, destacou-se na crónica, mas experimentou e notabilizou-se em vários géneros literários: escreveu 17 peças de teatro, nove romances e diversos contos. Muitas das suas obras foram adaptadas para teatro, cinema e televisão.

O Clube de Leitura Teatral é uma iniciativa conjunta do TCSB e do TAGV que tem como objectivo promover e divulgar o texto dramático. Aberto a qualquer pessoa, independentemente da sua experiência, o Clube tem na temporada 2019/2020 três eixos fundamentais: os grandes clássicos da dramaturgia universal, a dramaturgia contemporânea e a dramaturgia brasileira dos séculos XX e XXI, no qual se insere a leitura de "A Falecida".

Coimbra

Teatro da Cerca de São Bernardo