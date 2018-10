Estoril vai receber a Assembleia Geral do Science on Stage EU

A Assembleia Geral do Science on Stage Europe irá decorrer no Hotel Londres, Estoril, nos próximos dias 1 e 2 de novembro. Estarão presentes cerca de 50 delegados dos mais de 30 países que integram a rede Science on Stage, a maior plataforma europeia de e para professores de STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática) dos ensinos básico e secundário. A escolha do município de Cascais para a realização desta assembleia relaciona-se com o próximo Festival Internacional Science on Stage 2019, que terá lugar de 31 de outubro a 3 de novembro de 2019, no Centro de Congressos do Estoril, Cascais.

A Assembleia Geral Science on Stage EU 2018 vai ser presidida por Stefanie Schlunk, chair do Conselho Executivo do Science on Stage EU. Aos cerca de 50 delegados, representantes dos mais de 30 países que integram esta rede europeia de professores de STEM e que vão estar presentes no Estoril será apresentado o próximo Festival Internacional Science on Stage, #SonS2019, que irá ter lugar de 31 de outubro a 3 de novembro de 2019, no Centro de Congressos do Estoril, Cascais.

O festival, que decorrerá pela primeira vez no nosso país, está a ser organizado pelo NUCLIO (Núcleo Interativo de Astronomia) / Science on Stage Portugal, em colaboração com o Science on Stage EU, e conta com o apoio da Câmara Municipal de Cascais. Rosa Doran, presidente do NUCLIO e chair do Comité de Representação Nacional Science on Stage, falará aos delegados sobre os diversos aspetos da organização do evento.

Na agenda da assembleia está também prevista uma saudação de boas-vindas aos novos países membros do Science on Stage - Albânia, Cazaquistão e Lituânia - que vieram contribuir para alargar ainda mais o alcance desta grande rede que destaca a importância da ciência e tecnologia nas escolas e na sociedade em geral.

No dia 2 de novembro, entre as 9h00 e as 10h30, haverá uma visita ao Centro de Congressos do Estoril, espaço onde irá decorrer o SonS2019, e às 11h00, os delegados representantes serão recebidos na C.M. Cascais.

Festival Science on Stage 2019

Sob o mote "Skills for the Future", cerca de 450 professores dos ensinos básico e secundário, bem como educadores do pré-escolar, de mais de 30 países, irão reunir-se no Centro de Congressos de Estoril, em Cascais, de 31 de outubro a 3 de novembro de 2019, para o SonS2019,ondepartilharão ideias, projetos e boas práticas. A maior feira educacional da Europa de professores de STEM contará com stands, apresentações em palco e também com fórum, workshops e um dia aberto para os visitantes.

O NUCLIO e o Science on Stage Portugal estão neste momento a divulgar o Evento Nacional de Seleção para o festival e a convidar professores com ideias extraordinárias para o ensino das ciências a candidatarem os seus projetos até ao dia 3 de dezembro de 2018. O Evento Nacional de Seleçãodecorrerá nos dias 19 e 20 de janeiro de 2019na EBS Carcavelos, Cascais.

Além do convívio com colegas de diversos países, ser professor Science on Stageé ter a oportunidade de partilhar conceitos, experiências, materiais didáticos, de organizar e de participar em workshops e ações de formação para desenvolvimento profissional, com a possibilidade de obter bolsas de viagem para intercâmbio.

Se é professor do pré-escolar, do 1º CEB, ou das áreas de STEM nos ensinos básico e secundário, não perca a oportunidade de fazer parte desta rede e concorra ao próximo festival. Encontrará toda a informação necessária no site doScience on Stage Portugal https://scienceonstage.pt/

Mais Informações:

Science on Stage Europe

O Science on Stage Europe é uma rede europeia destinada a promover o intercâmbio de ideias inovadoras e boas práticas entre professores de STEM dos ensinos básico e secundário, bem como professores do primeiro ciclo e educadores do pré-escolar. Desde o ano 2000, o Science on Stage já chegou até cerca de 100.000 professores e formadores em mais de 30 países. Os países europeus contam com Comités de Representação Nacional, que fazem a ligação com as comunidades nacionais de professores. Os países não europeus têm a possibilidade de se juntar à rede como "membros associados", promovendo as melhores práticas de ensino de STEM em todo o mundo. O Science on Stage Europe apoia os vários países membros na realização das suas atividades e ajuda na coordenação dos festivais nacionais. A sede em Berlim é responsável pelo alargamento da rede e entrada de novos membros, levando também a cabo várias tarefas administrativas. A Science on Stage Europe e.V. é, desde 2011, uma associação sem fins lucrativos reconhecida pela lei alemã.

NUCLIO

O Núcleo Interativo de Astronomia (NUCLIO) é uma organização sem fins lucrativos criada por astrónomos profissionais com o objetivo de promover a divulgação e o ensino da ciência. O NUCLIO coordena o Programa Galileo Teacher Training (GTTP), um dos maiores programas de formação de professores do mundo, com a participação de mais de 100 países. Desde a sua génese, a organização já envolveu mais de 10 000 estudantes e 3000 professores a nível nacional. Em Portugal, o NUCLIO é responsável por grandes projetos nacionais e internacionais de cariz educativo, como a Campanha Internacional de Pesquisa de Asteroides (IASC), Escolas Digitais, Astronomers Without Borders, Go-Lab, Inspiring Science Education, PLATON, PLOAD, iDiverSE, OSOS, Dark Sky Rangers, Stories of Tomorrow e Science on Stage.

Links:

Science on Stage Portugal

https://scienceonstage.pt/

Science on Stage EU

https://www.science-on-stage.eu/

NUCLIO

http://nuclio.org/

Contactos:

NUCLIO - Núcleo Interativo de Astronomia

Science on Stage Portugal

Tel: +351 960 356 909

geral@nuclio.pt

info@scienceonstage.pt

scienceonstage@nuclio.pt

Rosa Doran

Presidente do Conselho Executivo do NUCLIO

Chair do Comité de Representação Nacional Science on Stage Portugal

Tel: +351 966 781 264

Email: rosa.doran@nuclio.pt