Conheça as Crianças Arco-íris

Segunda-feira, 21 de Janeiro, 2019 por Equipa Casa Índigo

As crianças Arco-íris enviadas à Terra para aumentar a frequência.

As crianças arco-íris são a 3ª geração de crianças especiais que vieram ajudar a humanidade a evoluir. Diferente das Crianças Índigo e Cristal, as Crianças Arco-íris têm algumas características mais interessantes.

As crianças Arco-íris geralmente nasceram após o ano de 2000 e depois. Em alguns casos, também pode haver alguns pioneiros, ou batedores, que vieram à Terra antes de 2000. As poucas crianças Arco-íris que estão aqui hoje, nasceram juntas com os primeiros pioneiros de cristal que nasceram nos anos 80.

Como o nome indica, as crianças Arco-íris vêm à Terra com mais alguns outros espectro da cor dos raios. São da 9ª dimensão de consciência, a dimensão da consciência coletiva. Como muitas pessoas podem ter experimentado, as crianças Arco-íris trazem alegria e harmonia para suas famílias. Ao contrário das crianças Índigo e Cristal, a criança Arco-Íris nasceu para sorrir, que é acompanhada por seus enormes corações que estão cheios de perdão.

Doreen Virtue descreve as características das crianças arco-íris:

Muito poucos atualmente encarnados

Os pais são adultos cristais

Nunca encarnou antes

Sem carma

Não escolhe famílias disfuncionais

São todas missionárias

Podem ter olhos grandes como as crianças cristais, e são totalmente confiantes

Totalmente destemidas

Trazendo a energia do arco-íris de cura anteriormente trazida através do Reiki, Qi-Gong e cura prânica e outras mãos de cura

As crianças cristais também podem ter uma energia muito alta, ter personalidades fortes, serem criativas e manifestarem instantaneamente o que quiserem ou precisarem.

O objetivo das crianças arco-íris é completar os estágios finais da fundação que as crianças Índigo e Cristal fizeram. As três crianças, Índigo, Cristal e Arco-íris, têm uma tarefa específica.

As crianças índigo vão quebrar o paradigma do pensamento tradicional. Então as crianças Cristais irão construir suas bases no paradigma quebrado. Finalmente, as crianças arco-íris estão aqui para acabar de construir o que as crianças Índigo e Cristal começaram.

As crianças do arco-íris são perfeitamente equilibradas em suas energias masculina e feminina. Elas são confiantes sem agressividade; são intuitivas e psíquicas sem esforço; são mágicas e podem dobrar o tempo, tornam-se invisíveis e ficam sem dormir e sem comida. As sensibilidades das crianças Cristais as tornam vulneráveis a alergias e erupções cutâneas.

Os anjos dizem que as crianças Arco-Íris vão superar esse aspecto. As crianças arco-íris não têm carma, então não precisam escolher infâncias caóticas para o crescimento espiritual. As crianças Arco-Íris operam puramente por alegria, e não por necessidade ou impulso.

Os bebês serão reconhecidos, porque a energia deles é de dar aos pais e não de necessidade. Os pais perceberão que não podem ultrapassar seus filhos Arco-Íris, pois essas crianças são um espelho de todas as ações e energia do amor. Quaisquer pensamentos amorosos, sentimentos e ações que você envia para eles são ampliados e devolvidos cem vezes.

As crianças arco-íris já estão sintonizadas com o mundo para o qual estamos nos movendo quando as coisas se manifestarão instantaneamente. A humanidade como um todo ainda não está lá, então a grade da consciência de massa impede que a manifestação instantânea seja comum.

Uma criança tem dificuldade em entender isso. Elas pensam suco, e em seguida, o suco deve aparecer naturalmente instantaneamente. Em dimensões mais elevadas isso pode ser verdade e será verdade aqui também na Terra, graças aos garotos arco-íris que o fazem.

Crianças Arco-Íris tendem a:

Ter vontades e personalidades muito fortes

Ter energia muito alta

Ter vibrações de cores ao seu redor

Ter criatividade apaixonada

Amar roupas brilhantes e ambientes coloridos

Borbulhar com entusiasmo por tudo na vida

Esperar manifestação instantânea do que eles pensam/precisam

Ter habilidades de cura

Ter telepatia

As crianças Arco-Íris parecem estar aqui para implementar a Vontade Divina e usarão sua força de vontade e energia para construir o Novo Mundo sobre a fundação da paz e harmonia que as crianças Cristais estão estabelecendo.

As crianças cristal só são capazes de estabelecer essa fundação porque as crianças índigo já forjaram o caminho e derrubaram todas as barreiras antigas. Eles são muito importantes e têm que entrar nessa sequência para atingir seus objetivos.

Crianças Arco-íris são altamente sensíveis, amorosas, perdoadoras e mágica como as crianças cristais. A diferença é que as Arco-íris nunca estiveram na Terra, então elas não têm carma para se equilibrar, portanto, escolhem residências totalmente pacíficas e funcionais. Elas não precisam de caos ou desafios para equilibrar o karma ou crescer.

À medida que as outras crianças Cristais envelhecem, elas serão os pais amantes da paz que terão os novos filhos Arco-Íris. Os que nasceram antes de 2010 são os batedores, e o grande afluxo ocorrerá durante os anos de 2010 a 2030.

As crianças arco-íris são absolutamente abertas, amam incondicionalmente e não temem nenhum estranho. Ao contrário das crianças Cristais que só demonstram afeição pelas pessoas que garantem sua confiança, os Arco-íris são universalmente afetuosos. Eles nos curam com seus enormes chakras do coração e nos envolvem em uma manta de energia multicolorida que tanto precisamos. Eles são nossos anjos da Terra

Por Mojan, 22/07/2018

Fonte: O Mundo de Gaya

https://www.casa-indigo.com/artigos/educacao/conheca-as-criancas-arco-iris/