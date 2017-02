Universidade de Coimbra assina parceria estratégica com a Retmarker em tecnologia para o rastreio ocular a Diabéticos

Na próxima quarta-feira, dia 22 de fevereiro, às 17h00, na Sala do Senado, será assinado um Acordo de Licenciamento entre a Universidade de Coimbra (UC) e a Retmarker, spin-off do Grupo Critical, focada na área de oftalmologia.

Este acordo vem consolidar uma parceria iniciada em 2013 para a criação de uma tecnologia com o objetivo de identificar, de forma automática, lesões na retina em pacientes diabéticos, através do processamento de imagens oftalmológicas.

A Universidade de Coimbra foi desafiada pela Retmarker a encontrar soluções para um problema crítico: criar uma tecnologia automática capaz de analisar de forma mais eficiente, imagens da retina, em fotografias com características muito variáveis e, por vezes, de baixa qualidade como as que são obtidas em Rastreios de Retinopatia Diabética.

Em traços gerais, a colaboração visou integrar, na solução Retmarker Screening, um novo método automático de deteção de lesões na retina. Este método foi desenvolvido pela equipa de Isabel Narra Figueiredo, do Departamento de Matemática, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra, no âmbito de um projeto de investigação financiado pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia (FCT), e com o objetivo de vir a ser utilizado em Programas de Rastreio de Retinopatia Diabética.

Segundo Isabel Narra Figueiredo, «este método identifica automaticamente com elevado grau de fiabilidade a existência de micro-aneurismas, hemorragias e lesões brancas, em imagens da retina, que são os primeiros sintomas da Retinopatia Diabética».

De acordo com João Diogo Ramos, Diretor Executivo da Retmarker: «ao longo dos últimos anos foram realizados estudos complementares à tecnologia desenvolvida pela UC, tanto por nós (ex: em Portugal e no Brasil), como em estudos independentes (ex: UK) e que confirmaram a eficiência deste novo método automático de rastreio que atualmente integra a nossa oferta».

O Retmarker Screening é uma tecnologia portuguesa que se tem destacado na implementação de programas eficientes de rastreio oculares a diabéticos. Na prática, o Retmarker faz uma primeira despistagem automática das imagens que os pacientes diabéticos devem realizar todos os anos para evitarem complicações a nível ocular decorrentes da Retinopatia Diabética.

A Retinopatia Diabética é uma complicação da diabetes e a principal causa de cegueira evitável no Mundo Ocidental. É uma doença silenciosa (sem manifestações de sinais ou sintomas) e de evolução lenta até atingir uma fase avançada. A grande maioria dos casos de cegueira pode ser evitada com um bom controlo metabólico e um tratamento atempado (que pressupõe a identificação precoce das lesões na retina).

Segundo o responsável da Retmarker, «menos de 10% dos diabéticos necessitam de ser referenciados para consulta de especialidade. Existe por isso um elevado investimento de tempo e recursos na identificação dos casos relevantes e este é um problema onde a tecnologia pode ajudar e que justifica a aposta da Retmarker».

Cristina Pinto

Universidade de Coimbra