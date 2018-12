Tomada de Posição da Ecolojovem sobre o Encontro Nacional de Juventude 2018

No âmbito do Conselho Nacional da Juventude, do qual a Ecolojovem faz parte enquanto organização membro, participámos no Encontro Nacional da Juventude promovido pelo CNJ nos passados dias 12 a 15 de Dezembro no Centro de Congressos do Estoril, em Cascais.

Relativamente ao encontro urge dizer que a Ecolojovem encontrou muito pouca discussão juvenil. Todo o encontro estava centrado em palestras com oradores e moderadores que dada a sua idade pouco se incluem na categoria de juventude, promovendo uma atitude paternalista e moralista relativamente àquela que deveria ser a atitude dos jovens em relação a vários temas.

Por outro lado, foi dado muito pouco tempo de debate aos jovens para que expusessem o seu ponto de vista ou para que debatessem entre eles mesmos aqueles que são os temas centrais para a vida da juventude no nosso país neste momento.

Os grupos de trabalho formados com o objetivo de debater quais os direitos que deveriam estar incluídos na Carta Universal dos Direitos do Homem foram completamente enviesados e "guiados" no sentido de se obterem os "direitos finais" que estavam já programados pela direção do CNJ, novamente cortando o direito ao debate e à democracia no seio da juventude.

Durante o Encontro Nacional de Juventude foi enviado um e-mail para todos os participantes impondo-lhes a participação na apresentação do ex-Presidente da República Ramalho Eanes, do qual transcrevemos "Informamos ainda que amanhã, das 13h às 13h30, vamos fazer controlo de entrada de todos os participantes para a organização certificar que todos estão presentes e NINGUÉM faltará à apresentação do General Ramalho Eanes.", o que no entender da Ecolojovem não é aceitável, considerando-se mesmo uma atitude ditatorial por parte do Concelho Nacional de Juventude.

Finalmente, a Ecolojovem encontra-se preocupada com a forma como o CNJ decidiu cortar a democracia e a pluralidade democrática do nosso país, contando que em praticamente nenhum momento houve a presença dos Partidos mais à esquerda com representação parlamentar, dos quais salientamos o PEV, o PCP e o BE, o que na nossa opinião espelha claramente as opções político-partidárias no seio do CNJ e que contribui em muito para a descredibilização dos jovens no nosso sistema eleitoral e democrático.

Assim, a Ecolojovem - Os Verdes, vem por este meio espelhar a sua posição de rejeição deste modelo de "Encontro Nacional de Juventude" comprometendo-se com a juventude portuguesa em confrontar a direção do Conselho Nacional de Juventude relativamente a estas questões no seio do CNJ.

A Direção Nacional da Ecolojovem - Os Verdes