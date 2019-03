José Inácio Faria: Sea You Tomorrow

SEA + YOU = TOMORROW

Oceans of Inspiration

Portugal - Norway - Taiwan

Gastronomical and Cultural Heritage

Na qualidade de único membro português efetivo da Comissão do Ambiente, Saúde Pública e Segurança Alimentar do Parlamento Europeu, e Relator para a "Governação Internacional dos Oceanos: Agenda para o futuro dos nossos oceanos no contexto dos ODS da Agenda 2030", gostaria de o convidar para o evento "Sea + You = Tomorrow: Oceans of Inspiration", do qual sou anfitrião. O evento realizar-se-á no próximo dia 2 de abril de 2019, entre as 18:30 e as 20:30, no Restaurante dos Eurodeputados no Parlamento Europeu em Bruxelas.

Em colaboração com a Representação de Taiwan para a União Europeia, e com a North Norway - Gabinete Europeu, o objetivo principal do evento é promover a nossa relação com os recursos marítimos através de uma perspetiva sustentável, conectando Portugal (com especial destaque para a região do Minho), Noruega e Taiwan. O evento destacará as heranças gastronómica e cultural das 3 diferentes origens. Tal como o Chef Michelin António Loureiropreparará um prato especial de bacalhau, Chefs da Noruega e de Taiwan prepararão, também, deliciosos aperitivos à base de peixe.

Um dos objetivos do evento é, também, destacar a nossa responsabilidade em lutar contra a poluição nos nossos oceanos, fomentar a biodiversidade promovendo o Crescimento Azul.

Na expectativa de contar com a sua presença, por favor efetue o registo aqui, no sentido de preparar as questões logísticas inerentes ao evento.

Os meus melhores cumprimentos,