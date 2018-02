Investigação da UC vence FLAD Healthcare 2020

Uma equipa de investigadores do Centro de Neurociências e Biologia Celular (CNC) da Universidade de Coimbra (UC) venceu a edição de 2018 do Healthcare 2020, concurso da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD), no valor de 20 mil euros.

O projeto distinguido pretende estudar como a mitocôndria (organelo responsável pela maioria da energia produzida nas células) regula o modo como o nosso corpo responde a vários estresses fisiológicos, incluindo dieta e exercício físico, nomeadamente através da libertação de pequenas moléculas ao nível hepático e muscular.

As moléculas atuam em vários alvos importantes nas células, traduzindo-se em vários efeitos benéficos, como o combate aos efeitos da obesidade e do envelhecimento devido ao seu papel na regulação do metabolismo celular.

Ainda se conhece muito pouco sobre a regulação da libertação destas moléculas e da sua possível utilização clínica em vários tipos de patologias, contudo sabe-se que elas são codificadas pelo ADN da mitocôndria, o que constitui um avanço recente na pesquisa mitocondrial.

O coordenador do projeto, Paulo Oliveira, explica que «a investigação na regulação no metabolismo das células pela mitocôndria tem tido avanços notáveis nos últimos anos, sendo o projeto atual muito relevante para o desenho de novas terapias e para compreender o processo de adaptação mitocondrial a vários estresses fisiológicos, nomeadamente alimentação deficiente ou, em sentido contrário, ao exercício físico.»

«Com este apoio muito importante da FLAD conseguimos iniciar uma colaboração com um grupo de investigação nos Estados Unidos, que é possivelmente a maior referência na área, permitindo aumentar a internacionalização do CNC e da UC e contribuir igualmente para a formação avançada de jovens cientistas que terão a oportunidade de se deslocar a este país e participar em atividades científicas comuns», salienta.

O FLAD Healthcare 2020 destina-se a apoiar programas científicos de centros de investigação portugueses da área da saúde, realizados em colaboração com centros de investigação dos Estados Unidos da América, com o objetivo de incrementar a rede de conhecimentos entre os dois países, facilitando o desenvolvimento de intercâmbios e parcerias institucionais.

O estudo vai ser realizado em cooperação com um grupo de investigação da Faculdade de Gerontologia «Leonard Davis» da Universidade do Sul da Califórnia, sob a orientação de Pinchas Cohen.

Cristina Pinto

Universidade de Coimbra