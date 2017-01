Verão predispõe ao terçol

Os gatilhos são a maior oleosidade da pele, a propagação de bactérias e dormir com maquiagem. Saiba como evitar.

Dor e vermelhidão na pálpebra superior ou inferior acompanhada da formação de um pequeno nódulo que parece um espinha são os sintomas do hordéolo, popularmente conhecido como terçol. Segundo o oftalmologista do Instituto Penido Burnier, Leôncio Queiroz Neto, a doença pode aparecer em qualquer período do ano, mas é mais comum no verão. Isso porque, explica, o terçol é uma inflamação das glândulas dezeiss e moll que ficam na base dos cílios. É provocada pelo acúmulo de oleosidade da pele e proliferação de bactérias que aumentam no calor.

O especialista destaca que os principais grupos de risco são os adolescentes, quem têm acne, pessoas com blefarite - inflamação crônica das pálpebras - e mulheres que usam maquiagem de baixa qualidade, vencida ou não retiram completamente antes de dormir.

"Quando a inflamação obstrui as glândulas sebáceas de Meibomius, localizada na base das pálpebras e responsáveis pela produção da camada lipídica da lágrima, forma o calázio", afirma. O oftalmologista explica que ao contrário do terçol que pode desaparecer espontaneamente em 7 a 10 dias, o calázio pode necessitar de intervenção cirúrgica. Isso porque, a obstrução forma um granuloma que pode atrapalhar a visão de acordo com a quantidade de secreção sebácea acumulada.

Tratamento

Queiroz Neto recomenda ao primeiro sinal tanto de terçol como de calázio aplicar quatro vezes ao dia compressas mornas feitas com gaze e soro fisiológico durante quinze minutos. Caso não perceba melhora em dois dias é necessário consultar um oftalmologista para prescrição de antibiótico para terçol ou cirurgia do calázio.

O especialista afirma que durante a noite a produção da camada aquoso da lágrima é menor. Por isso, é necessário fazer uma higienização cuidadosa da região dos olhos antes de ir dormir e pela manhã, de preferência com xampu neutro.

Prevenção

As principais recomendações do médico para evitar doenças nas pálpebras são:

Lave as pálpebras e base dos cílios com xampu de PH neutro, como os infantis.

Retire toda a maquiagem dos olhos antes de dormir.

Evite maquiar a borda interna das pálpebras.

Descarte as maquiagens vencidas.

Não compartilhe maquiagem e outros cosméticos

Faça um exame de refração em caso de recidivas de calázio.

Eutrópia Turazzi

LDC Comunicação