Metade das crianças francesas terão câncer

Paris, 4 de fevereiro (Latin Press) No Dia Mundial do Câncer, comemorado hoje, o pesquisador geneticista Axel Khan disse que na França pelo menos uma em cada duas crianças sofrerá da doença ao longo da vida.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o mundo experimentará um aumento de 60% nos casos de câncer em todo o mundo nas próximas duas décadas se as tendências atuais continuarem, dados da França mostram que existem 400 mil novos casos por ano.



Khan, presidente da Liga Nacional contra o Câncer, lembrou, porém, que existem cada vez mais remédios para esta doença e que quatro em cada dez tumores podem ser prevenidos, o que faz com que a 'mortalidade por câncer continue a declinar'. lutou com 'cada vez mais eficiência'.



O especialista investigou por 52 anos nesse campo e, por esse motivo, apontou que 'certos tipos que sempre eram mortais quando ele era jovem médico hoje são curados', especificamente 55% dos diagnosticados atualmente e 'a meta é que até o final da década 2020-2030, curaremos dois terços e três quartos no próximo ', afirmou.



Apesar desses avanços, o câncer não desaparecerá porque há muita responsabilidade individual, explicou, 'existem 40% que poderiam ser evitados se não fumássemos, se bebêssemos menos álcool, se não fôssemos obesos, se não tomássemos nitritos', 65 mil mortes poderiam ser evitado se não houvesse comportamentos de risco, acrescentou.



Na França 'a poluição do ar e os pesticidas causam entre dois mil e quatro mil casos por ano, tabaco 46 mil, álcool 16 mil, obesidade e má nutrição entre cinco e sete mil', disse Khan, e também referiu à generalização de vacinas, como a hepatite B, para prevenir o câncer de fígado.



A OMS também alertou que o aumento de novos casos de câncer em todo o mundo será mais pronunciado em países de baixa e média renda, estimados em mais de 80%, e que também são os que têm taxas de sobrevivência mais baixo a esta doença.



