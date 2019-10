Presidente de Cuba visita catedral de Cristo El Salvador em Moscou

Moscou, 30 out (Prensa Latina) O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, visitou hoje aqui a capitalina Catedral de Cristo El Salvador.

Esta visita permitiu conhecer mais a história de Rússia e de seu povo, escreveu o mandatário no livro de visitantes.







Ademais confirma a vontade de continuar fortalecendo as já excelentes relações que existem entre Cuba e o Patriarcado da Igreja Ortodoxa russa, agregou o chefe de Estado.







A véspera o presidente Vladimir Putin, ao receber a seu similar cubano, assinalou que continuam os contatos bilaterais nos níveis mais altos e de forma permanente.







Díaz-Canel se reunirá aqui com o Patriarca Kirill, chefe da Igreja Ortodoxa russa, no terceiro e último dia de visita de trabalho nesta capital.





