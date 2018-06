Quem são os melhores amigos da Rússia, segundo os russos?

Uma pesquisa divulgada pelo Centro Levada deu a conhecer quais são os países considerados mais amigáveis pelo povo russo.

De acordo com o estudo, Belarus é a nação mais amiga e sócio mais próximo da Rússia na visão de 49% dos russos. O país vizinho à Rússia tem um histórico laço de amizade e ligação cultural estreita com o gigante eurasiático. De fato, os dois povos se consideram como verdadeiros irmãos de sangue.

Moscou sempre foi o principal parceiro econômico de Minsk, que, por sua vez, se tornou seu quarto maior parceiro comercial em 2017.

Em segundo lugar na lista de países mais amistosos para os russos está a China (40%), maior parceiro comercial da Rússia que, juntas, formam a maior aliança bilateral do século XXI, aproximando-se cada vez mais e com uma relação de amizade forte e duradoura.

Logo atrás estão Cazaquistão (32%) - parceiro estratégico no âmbito da União Eurasiática e da Organização de Cooperação de Xangai (OCX) -, Síria (21%) - histórico aliado de Moscou no Oriente Médio e o qual a Rússia interveio para derrotar o terrorismo e reconstruir o país após a guerra de agressão terrorista - e Índia (19%) - outra grande parceria para os russos, membro da OCX e do BRICS.

Por outro lado, o país menos amigável na opinião dos russos são os Estados Unidos (78%), uma vez que esta nação tem um histórico centenário de agressões contra a Rússia e atualmente o clima entre os dois países é extremamente tenso.

A Ucrânia (49%) é o segundo menos amigável para os russos, devido à ascensão de um regime semifascista em 2014 e à guerra que este desencadeou contra minorias russas do leste do país, bem como à perseguição aos russos étnicos no oeste.

A Grã-Bretanha é o terceiro país menos amistoso segundo a pesquisa (38%). Com o caso Skripal, no qual o Ocidente, em peso, tem satanizado o governo russo acusando-o de envenenar o ex-agente Sergei Skripal, as relações entre os dois países estão péssimas.

Letônia (26%) e Polônia (24%) também gozam de pouca confiança por parte dos russos. Esses países vêm há décadas se aliando com os Estados Unidos, criminalizando o passado socialista/soviético e perseguindo a cultura russa.

Pravda.Ru