"Estado tem que ajudar e pagar a conta", diz economista sobre apoio à mídia alternativa

Foto: Vanessa Martina

Amyra El Khalili durante discurso no 1° encontro nacional da Diálogos do Sul

MARIANE BARBOSA, na Diálogos do Sul

"Sou economística", diz a economista e ativista Amyra El Khalili no Primeiro Encontro da Diálogos do Sul, realizado no domingo (19), em São Paulo, ao se apresentar e dizer que o antigo termo não a representava mais, já que a velha profissão não estava "contribuindo muito pro desenvolvimento sócio-ambiental".

Em sua fala, Amyra El Khalili criticou o fato de que as verbas que deveriam ser usadas para defender as questões da diversidade, dos negros, da mulher, dos grupos LGBTQI,.

"Precisamos nos juntar sim às outras mídias alternativa", diz ao defender a ideia de um "projeto de pressão" para as mídias alternativas, pois na visão da economista, o que portais como a Diálogos do Sul fazem é um trabalho de utilidade pública.

A ativista alerta que é preciso construir uma rede de contatos ainda maior, não só entre as mídias alternativas, mas para angariar força através do Estado. "Infelizmente, os anúncios, as verbas, os recursos vão para os [grandes] números. O Estado tem que ajudar a pagar essa conta".

Assista ao discurso na íntegra: https://www.youtube.com/watch?v=_VGJDsCuhM8

Em acordo com o defendido por El Khalili, a revista Diálogos do Sul está com uma campanha de financiamento coletivo.

Saiba mais aqui: https://dialogosdosul.operamundi.uol.com.br/apoio