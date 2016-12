Julgamento de Presos Políticos Saharauis do grupo de Gdeim Izik adiado

O julgamento civil do grupo de Gdeim Izik iniciou-se ontem 26 de dezembro no tribunal de primeira instancia de Sale.

Varias dezenas de observadores internacionais, advogados, juristas e activistas de direitos assistiram ao julgamento. A activista de direitos humanos, Isabel Lourenço foi a unica observadora portuguesa, havendo observadores de Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Dinamarca, Noruega, Bélgica e Suiça.

Os 21 presos entraram no tribunal a gritar palavras de ordem e vestidos com daraas (traje tradicional saharaui)

De imediato foram colocados num local rodeado de vidro sem poderem ouvir o que se dizia no julgamento.

Durante quase 9 horas com pequenas pausas de vários minutos o inicio deste julgamento centrou-se em questões relacionadas com novos advogados por parte da acusação, a presença de advogados estrangeiros e os procedimentos técnicos relativamente à tradução.

Dois dos advogados francese tinham autorização de integrar a defesa devido ao acordo existente entre França e Marrocos, no entanto o juiz não queria permitir que utilizasem o microfone sendo um dos advogados de defesa locais a fazer a tradução ao microfone.

As familias dos presos não foram permitidas entrar no julgamento nem os tradutores saharauis, ficando a tradução simultanea a cargo do tribunal que tinha cabines de tradução para inglês, francês e espanol.

A sala do tribunal estava repleta de militares, policias e agentes à paisana, para além de civis marroquinos.

O julgamento foi adiado para dia 23 de Janeiro com a justificação que Mohamed Ayoubi não estava presente, Ayoubi encontra-se em liberdade condicional e relembramos que Abderahman Zeyou e Taki El Machdoufi que foram libertados em 2013 também foram convocados para serem novemente julgados e estavam no tribunal.

Apesar de os advogados terem exposto as razões para que os presos aguardassem o julgamento em liberdade as mesmas não foram aceites.

O adovado de defesa frances mencionou varias vezes a decisão do Comité de Prevenção de Tortura da ONU o que foi rejeitado pelo juiz que afirmou que isso não estaria dentro das justificações possiveis para a liberdade condicional dos presos.

Durante toda a semana a Tv marroquina fez uma campanha em que tentam dar a ideia que se tratam de criminosos e não de presos politicos chegando ao ponto de afirmarem que se os presos não entrassem com palavras de ordem veriam as suas penas reduzidas.

O grupo saiu do tribunal como entrou entoando Labadil Labadil Antamrir al Massir . Não há outra solução que não seja a autodeterminação.

Fito Alvarez Tombo

