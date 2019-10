Xinguanos manifestam apoio a Raoni

Em carta, lideranças do Território Indígena do Xingu (MT) firmam aliança e repudiam ataques de Bolsonaro ao cacique Kayapó

Reunidos no pólo Diauarum, entre os dias 17 e 19 de outubro, caciques e lideranças do Território Indígena do Xingu (MT) lançaram uma carta em apoio ao cacique Raoni Metuktire. Durante reunião de governança geral, os xinguanos firmaram seu compromisso junto a liderança e repudiaram os ataques a Raoni.

No texto direcionado a Raoni, reiteram que têm "observado os constantes ataques por parte do atual Presidente da República à vossa pessoa clara intenção de desqualificar tua longa trajetória de luta em pról dos direitos dos povos indígena do Brasil". Reafirmam, ainda, que "os caciques e lideranças do TIX têm um profundo respeito e consideração pela tua dedicação".





Carta de Apoio

Ao cacique Raoni Metuktire,

Nós caciques e lideranças do Território Indígena do Xingu - TIX, reunidos na 5ª Reunião de Governança Geral do Território Indígena do Xingu - GGTIX, entre os dias 17 e 19 de outubro de 2019 no Pólo Diauarum, representando os povos indígenas Aweti, Matipu, Kamaiurá, Kisedje, Ikpeng, Yudja, Kawaiwete, Kalapalo, Yawalapiti e Nafukuá temos observado os constantes ataques por parte do atual Presidente da República à vossa pessoa com a clara intenção de desqualificar tua longa trajetória de luta em prol dos direitos dos povos indígenas do Brasil.

Não bastando isso, recentemente vimos uma parente nossa do Xingu, apoiadora do Presidente Bolsonaro, que também veio criticar em rede social a tua história de luta e colocando em dúvida o teu posto de liderança indígena, fato que nos deixou bastante envergonhados. Ela não representa o pensamento do povo xinguano.

Mediante a tudo isso, vemos por meio desta carta, declarar o nosso total apoio a tua pessoa e afirmar que nós caciques e lideranças do TIX têm um profundo respeito e consideração pela tua dedicação em defesa dos direitos de todos nós povos indígenas do Brasil.

Grande abraço dos caciques e lideranças xinguanos:

Tafukuma Kalapalo - Cacique do povo Kalapalo

Aritana Yawalapiti - Cacique do povo Yawalapiti

Paltú Kamaiurá - Representante do Cacique do povo Kamaiurá

Tirefé Nafukuá - Cacique do povo Nafukuá

Arifira Matipu - Cacique do povo Matipu

Awajatu Aweti - Cacique do povo Aweti

Korotowi Ikpeng - Liderança do povo Ikpeng

Waduwabati Suya - Liderança do povo Kisedje

Sadeá Yudja - Cacique do povo Yudja

Mairawe Kaiabi - Cacique do povo Kawaiwete

Associação Terra Indígena Xingu - Atix

https://www.socioambiental.org/pt-br/blog/blog-do-xingu/xinguanos-manifestam-apoio-a-raoni