Haiti: Após protestos, presidente toma medidas para retomar atividades

Porto Príncipe, (Prensa Latina) O presidente de Haiti, Jovenel Mo se, reuniu-se nesse fim de semana com os responsáveis por segurança pública para debater as medidas que permitam a retomada normal das atividades em todo o país.

Desde 9 de junho, depois da mobilização antigovernamental, a administração pública funciona de maneira irregular, pelos contínuos protestos no centro da cidade, e serviços como a transporte coletiva se veem afetados.

Na zona metropolitana de Porto Príncipe, algumas escolas deveram apressar os calendários e terminar antes no ano acadêmico, enquanto persiste a incerteza pela realização dos exames oficiais para a educação média e superior, previstos a iniciar-se amanhã segunda-feira.

Segundo informe de imprensa, Moïse aproveitou a ocasião para felicitar 'a coragem e a profissionalidade da polícia nacional', ao longo deste período de distúrbios.

Durante o encontro também se discutiu a respeito das condições de vida dos agentes e os recursos que devem ser posto a sua disposição.

Nos últimos dias, várias personalidades pronunciaram-se em prol de restabelecer a segurança e a ordem pública no país.

No final da semana passada 14 deputados solicitaram que às autoridades tomassem todas as medidas apropriadas e sugeriram um diálogo com as forças vivas da nação de conformidade com a Constituição, e velar por que os exames oficiais se realizassem devidamente.

Também o ministro de Educação, Pierre Josue Argenor Cadet, recordou que o ensino concerne a todos, 'são nossos assuntos' e pediu a todos os cidadãos permitir que as crianças passem seus exames em paz, e sem frustrações.

