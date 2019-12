Não dá para dormir

Quando 120 pajés, guerreiros, mulheres e jovens Yanomami e Ye"kwana se reúnem para resistir à invasão de 20 mil garimpeiros e aos planos de destruição de Bolsonaro, é melhor ficar acordado.

Ninguém dorme na comunidade Watorikɨ. Pelo menos, não durante o primeiro Fórum de Lideranças Yanomami e Ye'kwana, realizado nesta maloca circular, o xapono, encravada no pé da "serra dos ventos", ou watorikɨ, em yanomami. Naquela semana, no final de novembro, a aldeia no meio da floresta amazônica foi palco de um encontro histórico e inédito, que reuniu 120 lideranças de 53 comunidades, vindas de 26 regiões de um território de 9 milhões de hectares, a Terra Indígena Yanomami, entre Roraima e Amazonas.

Bruno Weis

ISA

