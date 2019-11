Rastreando o "estado profundo". A elite financeira assumiu o controle da mídia, políticos e instituições no mundo ocidental? A mídia está dizendo "Agora vamos à guerra".

25 de novembro de 2019

Nota do editor: em abril de 2018, o fundador e editor-chefe do Free21, o falecido Tommy Hansen, viajou pela Dinamarca com o que acabou sendo sua última turnê de palestras: "Rastreando o "estado profundo". Naquela época, ele já estava muito marcado por sua doença, mas se comprometeu a completar toda a turnê e também planejara conversações subsequentes na cidade de Londres. Como parte de seus últimos desejos, ele pediu ao Team-Free21DK para transcrever e traduzir a palestra "Estado Profundo" para que - como ele escreveu - "as pessoas saberão por que o Free21 está aqui!"

Tommy Hansen atualizou suas palestras de país para país, de cidade para cidade, e é por isso que escolhemos transcrever a palestra do último destino. A versão dinamarquesa é transcrita 100% de acordo com as palavras faladas de Tommy Hansen, que podem parecer mais uma "história" do que um artigo real. Como não falamos palavras em inglês, as adaptamos da versão dinamarquesa da maneira mais adequada possível. Adicionamos links e fotos que Tommy deixou para trás em seu computador.

Vários pequenos jornais locais receberam bem o comunicado de imprensa publicado e, entre outros, Carsten Tolbøll escreveu em Morsø Folkeblads Ugeavis, tanto na palestra quanto no Free21, sob o título "Palestra crítica sobre o papel americano nas guerras [1]".

O comunicado de imprensa

Para a maioria das pessoas, a paz no mundo é um desejo sincero; nenhum indivíduo são pedia guerra. No entanto, agora estamos enfrentando uma suposta ameaça de guerra da Rússia novamente, apenas um quarto de século depois que a União Soviética retirou voluntariamente tropas da Alemanha Oriental para permitir a reunificação da Alemanha. Putin aproveita todas as oportunidades para apontar que só se pode imaginar no "cérebro de um homem louco" que a Rússia atacaria um país ocidental, a força relativa dos EUA e a antiga superpotência no Oriente tornam o pensamento ridículo em si.

No entanto, não ouvimos nada sobre isso na mídia ocidental, que, pelo contrário, espalhou alegações alinhadas de "agressão russa" e os esforços de Putin para derrubar as democracias ocidentais. Durante décadas, a mídia apoiou massivamente todas as invenções militares dos EUA, embora a história recente prove que os Estados Unidos conceberam bicho-papões repetidamente, fabricaram evidências falsas e foram a força motriz por trás de mudanças ilegais de regime em vários países. A avaliação crítica das guerras dos EUA desapareceu após a Guerra do Vietnã, e desde que a mídia e os políticos do Ocidente se "alinharam".

Como é que até os partidos de esquerda e socialistas se juntam à mesa redonda e concordam com a cabeça quando essas guerras modernas são iniciadas? Onde está hoje o Olof Palme no espectro político? Ninguém está criticando os Estados Unidos hoje em dia. Se um presidente americano faz uma declaração, nós a aceitamos pelo valor de face. Se um presidente russo faz o mesmo, prontamente o rejeitamos como propaganda. Por que a mídia e os políticos não são tão críticos para os EUA quanto para a Rússia ou a China? Ao contrário da Rússia e da China, os Estados Unidos têm uma estratégia geopolítica proclamada e formulada e querem ganhar influência em todo o mundo. 80% dos militares dos EUA estão localizados fora dos Estados Unidos. 80% das forças armadas russas estão situadas dentro da Rússia. Os EUA têm 12 porta-aviões e planejam construir ainda mais. A Rússia tem um. Os Estados Unidos têm mais de 900 bases militares oficiais fora dos Estados Unidos, a Rússia tem duas. Os países da OTAN gastam mais de 12 vezes as despesas militares russas anuais.

Tropas, tanques e outros equipamentos militares dos EUA chegam à Alemanha mês a mês, e hoje temos a maior concentração de tropas de ação na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso é necessário para nos proteger de Putin, ou existem outros interesses por trás disso? Durante a Primeira Guerra Mundial, a mídia e as editoras americanas escreveram de bom grado sobre os alemães "miseráveis" com os quais os americanos deveriam entrar em guerra. O mesmo aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Imediatamente depois, a imagem do inimigo mudou e, durante a Guerra Fria, o medo de uma aquisição comunista foi explorado como base para um crescimento monstruoso na indústria da guerra.

A perspectiva de paz na Europa após 1992 não foi apenas um desastre para a indústria da guerra - ela também se opõe diretamente aos objetivos geopolíticos declarados dos EUA - para garantir sempre que nenhuma relação entre a Europa, principalmente a Alemanha e a Rússia, seja estabelecida, para que não construamos conjuntamente uma superpotência econômica e cultural.

Em 11 de setembro de 2001, começou a "Guerra ao Terror", que novamente colocou os azulejos geopolíticos em uma posição favorável aos olhos dos Estados Unidos. Os planos para atacar e desestabilizar vários países muçulmanos após 2001 não foram uma resposta ao ataque terrorista de 11 de setembro. Eles voltam há vários anos.

Mais uma vez, a mídia desempenhou um papel importante na transmissão de novos bicho-papões - da Al-Qaeda e do ISIS a Kadaffi, Saddam Hussein e o presidente eleito da Síria, Assad. O novíssimo bicho-papão agora é a China, onde os Estados Unidos também preparam abertamente um conflito armado.

O que é chamado de "Estado Profundo" nos EUA há muito tempo assume o controle dos desenvolvimentos democráticos. Kennedy foi o último presidente a resolver o problema. A confiança no sistema americano pode para a maioria dos eleitores americanos descansar em um local muito pequeno. A questão é que papel esse fenômeno, "Estado Profundo", desempenha no campo europeu?

Tommy Hansen: "Aqui vemos a reação da imprensa. Não há dúvida de que "sim, agora atingimos" os maus "[10]. Captura de tela: "Sundag Express", 15 de abril de 2018." Sunday Mirror" 14 de abril de 2018." Daily News", 7 de abril de 2017.

Anos de admiração.

Estou muito feliz por estar aqui. É um super ... É um prazer ver tantas pessoas reunidas. É realmente ótimo estar na Jutlândia ocidental. Percebo isso porque as pessoas deixam suas casas aconchegantes e adotam algo tão antiquado quanto assistir a uma conversa, e isso é simplesmente maravilhoso. Porque assim a opinião pública é criada.

É assim que fazemos isso há séculos. Até a mídia chegar, os jornalistas, os políticos e tudo isso. Mas nos velhos tempos e além, sim, por muitos e muitos séculos, formamos a opinião pública conversando um com o outro. E assuntos que nos preocupavam de certa forma - conversamos sobre eles em grupos e os grandes - foram levados à discussão. Este sistema - ele ainda vive, mas não funciona mais.

E o título da palestra hoje à noite é chamado "Tracking the Deep State", e isso significa - o que é muito importante manter - isso significa que estamos no caminho certo. Trarei você para a pista, mas nem posso nem vou provar que o chamado "Deep State" existe. Geralmente, não quero convencê-lo de nada, porque você precisa descobrir a si mesmo. Essa é a diferença entre jornalista e político, por exemplo ... É que os políticos querem persuadir as pessoas de certa forma ... Bem, não preciso dizer muito mais. Um jornalista deve poder limitar-se a dizer: "Estou lidando com fatos, agora ouça; é assim que quero dizer que as coisas se correlacionam". E como existem muitos jornalistas livres e independentes e muitos meios de comunicação gratuitos, você sabe o que decidir com base nisso. E está funcionando, é um sistema bonito. O único problema é que não funciona.

Por muitos anos até ... bem, eu tenho sido - nós podemos muito bem assim - eu fui jornalista durante toda a minha vida, pelo menos na minha vida adulta e por muitos e muitos anos. No final dos anos 80 e nos anos 90, "começou". Comecei a me perguntar: como diabos a mídia simplesmente está abordando questões específicas de maneira parcial e superficial, e todos concordam com o que dizer? E chupava cada vez mais. E eu realmente não pensei nisso porque pensei: Bem, é assim - porque eu não sabia - porque há alguns governando a mídia. Eu ainda vivia naquela ilusão naquela época. Então eu coloquei de lado e tomei como parte da minha vida diária.

E minha vida cotidiana era que eu era jornalista de negócios e ganhei muito dinheiro com isso, especialmente na Jutlândia Ocidental, fazendo perfis de empresas para pequenas e médias empresas. E eles estavam online como arquivos PDF [2]. Então, o que faço hoje é que faço jornalismo da mesma maneira. Nossos artigos estão disponíveis como arquivos PDF na web. Portanto, há o tema recorrente. Não é nada novo.

Tommy Hansen: "Vemos exatamente aqui que Trump ordena ataques" agora e aqui "à Síria, e isso é um retrocesso de outro, que eles felizmente escrevem: "Alegado" - portanto, um suposto ataque [9]. Independente, 14 de abril de 2018.

Tommy Hansen: "Aqui, um professor, Günther Meyer, diz que, já em 2012, havia relatos de que o Catar havia começado a fornecer aos grupos da Al-Qaeda equipamentos a gás, para que eles pudessem começar a fazer ataques na Síria atribuíveis a Assad."

Uma luz me ocorreu

Eu estava sentado na floresta lá em Trend e vi 11 de setembro de 2001 na televisão, provavelmente como a maioria dos outros. E eu pensei que era violento e misterioso, e ouvi, ouvi muito bem o que eles disseram na TV no mesmo dia ou no dia seguinte. E eu não sei se nós na Dinamarca esquecemos, pelo menos os próprios jornalistas pensam ter esquecido. Porque no primeiro dia eles estavam falando nas transmissões diretas [3], - eles se referiram aos repórteres no site, e nós aprendemos; "há uma quarta explosão", "há uma explosão secundária", explosões e explosões e explosões. E eles tinham especialistas militares, analisando todo o incidente, que dizia que quase apenas um estado pode ser a força motriz por trás disso. Eles tinham especialistas em construção, especialistas em demolição para dizer que essas torres que vimos desmoronando, isso no nariz se assemelha a uma demolição controlada. Primeiro e segundo dia, como mencionado, a televisão nos disse que o que aconteceu lá foi ... nos disseram que havia bombas e explosões. Que é uma demolição controlada. Parece uma demolição controlada.

E então, no terceiro, quarto e quinto dia, acabou, nada foi dito. O diálogo parou. Simplesmente houve silêncio. E levei alguns anos para eu digeri-lo, porque eu ainda estava esperando que eles continuassem a história.

Bem, eu sei o que está acontecendo em uma sala de notícias. Então, até hoje eu ainda estou imaginando como os colegas apareceram no trabalho no terceiro dia, sem se perguntar: "Como vamos acompanhar isso a partir de ontem?". Mas a partir de então foi alinhado a um grau do qual só hoje começo a me dar conta das conseqüências.

Nos últimos 3 anos, falei sobre guerra e paz na Europa, sobre a OTAN, a CIA, sobre a Síria, Líbia, Ucrânia, todas essas coisas. E fiz isso com um conhecimento adquirido depois de me mudar para a Alemanha. Fiz isso como consequência do meu livro em 11 de setembro de 2001 [4]. Eu só quero lhe dizer, eu o trouxe à tona, porque na verdade enviei meu livro em 11 de setembro de 2001 a todos os deputados dinamarqueses, quase todos, como presente de Natal em 2008. E não ouvi nada deles, eu não ouvi nada de nenhum deles. Então, eu tentei levar um caso para o ponto de encontro de uma assembléia escandinava e a assembleia não respondeu. Nenhuma das alas (esquerda ou direita).

E então uma luz me ocorreu, pensei: algo está irritando nosso sistema básico. Eu me lembro de como eu estava sentado ali esperando ao lado do meu telefone. Na verdade, pensei que o primeiro-ministro me ligasse e agradecesse. Ele não fez. Algumas vezes por dia, verifiquei se havia pago a conta ...

Bem, mas meu livro me levou a uma historiadora suíça chamada Daniele Ganser [5], que é um dos poucos historiadores que lidam criticamente com o 11 de setembro e com todo o universo de guerras da OTAN em que realmente estamos envolvidos. Entre em contato com KenFM [6], que administra o maior canal de TV alternativo da Alemanha. Ele está bastante perto de conseguir mais curtidas do que Angela Merkel, e não é apenas porque eles não estão contentes com Merkel.

Mudei-me para a Alemanha, entrei em contato - hoje somos mais de 200 -, mas rapidamente me tornei dezenas de jornalistas independentes que deixaram seus empregos nas grandes empresas de mídia porque não tinham permissão para trabalhar de forma independente. E foi um choque para mim, mas um choque positivo, porque eu estava aqui no bosque e pensei que estava sozinho no mundo com essa atitude. Então isso me ajudou a saber muitas coisas hoje que eu não sabia antes. E vou tentar compartilhá-las com você.

A maioria deles são fatos simples - e há referências de fontes. Então você pode verificar por si mesmo. E depois há algumas análises - o que devemos dizer - e você mesmo precisa decidir se elas são boas ou más. Sou jornalista e estou aqui para fazer o meu trabalho.

"A síndrome de John Wayne"

É importante tê-lo aqui, porque ele é meu herói de infância. John Wayne e seus valores foram o que eu cresci quando menino em Blokhus, e ainda me lembro de quando saí do cinema, estava completamente preparado. Porque se houvesse alguma injustiça ao meu redor, eu certamente deveria cuidar disso, certo? Eu era John Wayne no meu mundo infantil de coração pequeno.

O que me ocorreu pela primeira vez recentemente, é que - o que agora chamo de "Síndrome de John Wayne" - é que realmente pensei que todos os americanos eram como John Wayne. Então, quando Nixon, em 71, deixou o padrão ouro [7], - eu era um garotinho, não sabia de nada - onde ele diz: "Há um ataque ao dólar! Vamos defendê-lo!" Eu ouvi John Wayne dizendo: "Tem alguém que está fazendo algo injusto, eu cuido disso!" Este parágrafo é totalmente diferente no PDF dinamarquês Realmente bastante trivial, e eu realmente acho que muitos adultos também ouviram falar. dessa maneira naquele momento porque somos ...

Por estranho que pareça, não fazemos perguntas críticas quando os Estados Unidos criam algo. Não mais. Fizemos isso quando havia pessoas como Palme, Anker Jørgensen, no tempo, quando havia políticos com moral e com - como podemos chamar de ideais - onde discutiam política e não dinheiro. Naquela época, havia algumas pessoas discutindo, mas elas simplesmente ... As vozes silenciaram.

E é por isso que sempre levo John Wayne comigo, porque quero enfatizar que não sou anti-EUA, não sou anti-Americano. Não aprovo nenhum grupo, porque todos somos seres humanos. Mas eu sou anti-injustiça. E, portanto, me tornei jornalista. E, portanto, essa é a minha imagem básica, quando agora digo muitas coisas muito críticas sobre os Estados Unidos, não são sobre os americanos sobre os quais falo. Eu falo sobre uma combinação que você encontrará apenas nos EUA, de círculos de poder que incluem forças armadas, política e finanças, e esse grupo assumiu o poder nos Estados Unidos e, ao fazer isso, esse grupo também assumiu o poder na Europa. E é disso que se trata essa conversa.

Guerra apenas sob alegações

Pode-se dizer que é quase absurdo que hoje tenhamos um presidente nos Estados Unidos que obtenha suas principais informações da Fox News e que governe o mundo via Twitter [8].

Então tudo parou. É sabido que, na época de um dos supostos ataques com gás venenoso, que não havia sido provado na Síria, - Trump realmente viu na Fox News e pulou como um macaco na caixa e disse; "Bem ..." E armas e balas foram enviadas, se não seus oficiais e todos os serviços de inteligência e todos ao seu redor disseram a ele que não havia evidências de nada. Mas ele acabara de ver na Fox News. Colocar esse personagem nessa posição é muito, muito, muito perigoso. É possível que seja deliberado - não tenho certeza. Vemos aqui [9] que ele ordena um ataque "agora e aqui" à Síria, e isso é para retaliar mais um, que felizmente escrevem: "alegado" - outro alegado ataque.

Não tenho a lista, mas houve dezenas de supostos ataques com gás venenoso na Síria há anos e, em todos os casos, fomos informados: foi Assad. Em todos os casos, ele diz, é claro, que não estava. E em todos os casos, mais tarde surge que há uma coisa errada, depois há uma segunda coisa errada, depois há uma terceira coisa errada e a evidência não se sustenta. Não há evidências. Incluindo o mais recente, incluindo o mais recente.

Chegamos ao ponto de entrar em guerra com base em uma alegação, em uma suposição. E com base nessa acusação, pessoas são mortas. Com bombas que são - eu quase quero dizer "fabricadas nos EUA" -, elas são, mas hoje elas fazem parte da máquina de guerra ocidental, porque cresce tanto em outros países europeus. Portanto, fazemos parte - se você olhar financeiramente -, fazemos parte de um desenvolvimento positivo na indústria da guerra.

Tommy Hansen: "Um ex-inspetor de armas da ONU e um professor do Instituto de Tecnologia dizem ter investigado outro dos supostos ataques de sarin. Eles dizem: simplesmente não poderia ter sido feito". [13]

Richard Lloyd, ex-inspetor de armas da ONU, e Theodore Postol, professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT): "O gás sarin não poderia ter sido disparado em Ghouta Oriental a partir do "coração", ou da borda oriental do Área controlada pelo governo sírio."

A encenação da imprensa

Aqui vemos a reação da imprensa [10]. Não há dúvida sobre "sim, agora atingimos o mal". Aquelas "pessoas terríveis por lá", e o Daily News mostra uma foto de uma criança gaseada, apenas para mantermos a correlação em mente, certo? Não preciso dizer que esse é, é claro, o nível da imprensa amarela. Mas essas são exatamente as ferramentas com as quais a imprensa ocidental está operando. Todos concordam com antecedência sobre o que considerar. E está muito longe do que aprendi na escola de jornalismo.

Mostrarei alguns exemplos de que há muitas razões para duvidar, especialmente no caso da Síria e do gás venenoso. E não sei se isso está certo. O ponto é que a mídia, a grande mídia, também sabe disso. A mídia que está dizendo "Agora vamos à guerra" - eles também sabem disso. Mas eles optam por não informar. Você pode dizer que eles publicam esse artigo uma vez. E então toda a propaganda afoga tudo.

E aqui diz Günther Meyer, professor, [11] que já em 2012 havia relatos de que o Catar - para que não fosse mentira - começou a fornecer equipamentos de gás aos grupos da Al-Qaeda para que pudessem começar ataques na Síria e depois responsabilizar Assad. Al Qaeda.

Aqui, Seymour Hersh [12] diz sobre um dos supostos ataques de sarin que, quando Obama o reivindicou, ele ignorou o que sabia porque sua comunidade de inteligência havia lhe dito; que o exército sírio não era o único a ter acesso ao sarin. Todos esses grupos rebeldes também tinham, especialmente a frente Al-Nusra.

E o que devemos entender; também podemos chamá-lo do que é: o que chamamos de rebeldes são terroristas e mercenários. Eles são grupos de terroristas e mercenários. É a Al-Nusra, é a Irmandade Muçulmana, é a Al-Qaeda, e os Estados Unidos estão trabalhando ativamente em conjunto com todos eles e abertamente oficialmente, já que eles (os grupos rebeldes) agora estão contra Assad. E esta é exatamente a política que foi conduzida na Síria, no Iraque.

Hoje, esses dois países são completamente destruídos e possuídos. Sua infraestrutura está destruída e bombardeada de volta ao infinito. E nesse processo, muitas bombas foram lançadas. Há uma máquina de guerra funcionando em segundo plano, o que é tão constante é que é muito, muito assustador de se olhar.

Um ex-inspetor de armas da ONU e um professor do Instituto de Tecnologia dizem que [13] investigaram outro dos supostos ataques com sarin. Eles dizem: Simplesmente não poderia ter sido feito. E eu acho que foi baseado nisso; que Trump entrou e bombardeou algumas bases aéreas sírias. Então, você sabe que isso foi atribuído a Assad. Você sabe que não poderia ser feito porque ele não tinha nenhum equipamento que pudesse enviar foguetes a gás venenoso, até agora. Sem considerar o fato de o míssil ter sido lançado no chão.

É uma encenação para nos fazer acreditar que ele está usando gasolina - dizem essas (duas) pessoas. E a mídia, também na Dinamarca, deve informá-lo sobre isso quando lhe contar o que Trump está dizendo. Porque então temos a chance de dizer: "Ei, não devemos simplesmente dar uma olhada antes de invadir um país agora?" A mídia está assim - neste campo.

Para continuar na próxima revista.