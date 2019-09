Três em cada dez chilenos tem sofrido assédio escolar

Santiago de Chile, 21 set(Prensa Latina) O 37 por cento dos chilenos declara hoje ter sofrido alguma vez acosso escoar (bullying), indica um estudo da encuestadora Cadem, publicado nesta capital.

Os dados da investigação denominada O Chile que vem, refletem ademais que no caso dos menores de 35 anos se eleva a 43 por cento a cifra de quem têm sido maltratados por seus colegas de escola.







A encuesta realizou-se por separado com pessoas da denominada geração Z (os que agora têm entre 13 e 21 anos), Millennials (de 22 a 35 anos), X (entre 36 e 51 anos) e Baby boomers (de 52 a 71 anos) em todas as quais se reflete o bullying ainda que o número aumenta entre os menores.







David Huepe, neurocientífico social da Universidade Adolfo Ibáñez, desta capital, disse à imprensa que possivelmente as gerações mais antigas não identificavam certas ações como acosso escoar, pelo qual provavelmente não é que tenha mais vítimas atualmente, sina que tem mudado a percepção do fenômeno.







Outro dado preocupante da investigação é que só o 15 por cento das pessoas que têm sido vítimas de bullying o denuncia publicamente.







Para os encuestadores isso significa que de cada 10 jovens, seis ou sete enfrentam essas situações ao todo solidão, sem pedir ajuda, o qual ?advertem- deve alertar às autoridades escoar sobre a importância de fortalecer os programas de prevenção de bullying nos centros de estudo.







Catalina Castaño, psiquiatra infantojuvenil da Rede de Saúde UC Christus, assinalo que os dados contribuídos pelo estudo são muito riesgosos para muitas pessoas, porque o assédio pode gerar uma série de patologias por viver situações estresantes e que causam medo.







