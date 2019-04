Liberdade para os presos políticos palestinos nas prisões de Israel

No dia 17 de Abril, Dia Internacional de Solidariedade com os Presos Palestinos, reclamamos a libertação imediata dos combatentes da liberdade aprisionados nas cadeias israelitas.

Israel, que desde a sua fundação recorreu a uma brutal repressão para sufocar a resistência dos palestinos, ocupou em 1967 o que restava da Palestina histórica: a Cisjordânia (incluindo Jerusalém Oriental) e a Faixa de Gaza. Desde então, as directivas militares de Israel criminalizam qualquer forma de oposição à ocupação, e os sucessivos governos israelitas fizeram da detenção um instrumento central das suas políticas de repressão dos palestinos.

O número de palestinos que passaram pelo sistema penal israelita é estarrecedor: 10 000 presos desde 2015, 850 000 desde 1967 e um milhão desde 1948. Em Fevereiro de 2019, havia nas cadeias israelitas 5440 presos políticos palestinos, incluindo 493 a cumprir sentenças de mais de 20 anos de prisão e 540 condenados a prisão perpétua.

Os menores não são poupados. Desde 2000, pelo menos 8000 menores palestinos foram detidos, interrogados e acusados pela justiça militar israelita.

A detenção administrativa, sem julgamento nem acusação, permite ao exército israelita deter uma pessoa por um período de até 6 meses, renovável indefinidamente. Neste momento estão em detenção administrativa 497 palestinos, incluindo 3 deputados.

A tortura é prática corrente. Os presos vêem dificultado o contacto com as suas famílias e são alvo de negligência médica e de frequentes humilhações e maus tratos.

Os presos políticos palestinos estão encarcerados por exercerem o direito legítimo de resistência à ilegal ocupação israelita e por lutarem pela dignidade e liberdade do seu povo, e a sua libertação é parte indissociável de uma solução da questão palestina conforme com a justiça e o direito internacional.

Ao mesmo tempo, os presos políticos palestinos são uma das manifestações mais evidentes da continuada violação dos direitos humanos dos palestinos por Israel.

Não podemos calar a nossa indignação perante a complacência com esta realidade.

A União Europeia deve pôr fim ao Acordo de Associação com Israel, que afirma que o respeito pelos direitos humanos e os princípios democráticos constituiem um elemento essencial do dito Acordo.

O governo português deve reconhecer o Estado palestino independente nas fronteiras de 1967, tendo Jerusalém Oriental por capital, com uma solução justa da questão dos refugiados, de acordo com as resoluções da ONU e com a recomendação da Assembleia da República.

A causa da libertação dos presos palestinos nas cadeias de Israel, a luta do povo palestino pela dignidade, pela terra, pela liberdade, por um Estado independente, merece e contará sempre com a nossa solidariedade.

Liberdade para os presos políticos palestinos nas cadeias de Israel!

Liberdade para a Palestina!

17 de Abril de 2019

Organizações subscritoras:

Associação Abril

Associação Água Pública

Associação Intervenção Democrática - ID

Associação Iúri Gagárin

Centro Social Autogerido A Gralha

Colectivo COL.A.PSO (Porto)

Colectivo GERA - Revista Erva Rebelde

Colectivo Mumia Abu-Jamal

Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional

Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos MURPI

Confederação Portuguesa das Colectividades de Cultura, Recreio e Desporto

Confederação Portuguesa de Quadros Técnicos e Científicos

Conselho Português para a Paz e Cooperação

Cooperativa Mula

Djass - Associação de Afrodescendentes

Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais

Fiequimetal - Federação Intersindical das Indústrias Metalúrgicas, Químicas, Eléctricas, Farmacêutica, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas - CGTP-IN

Fundação José Saramago

GAP - Grupo Acção Palestina

Inter-reformados - CGTP-IN

Jornalismo de Causas

Movimento Democrático de Mulheres

Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente

Organização dos Trabalhadores Científicos

SOS Racismo

Tribunal - Iraque

TROCA - Plataforma por um Comércio Internacional Justo

Um Activismo por Dia

União dos Sindicatos de Setúbal - CGTP-IN

--

Flávio Gonçalves

Crítica Literária e Discográfica | Análise | Jornalismo Freelance | PRAVDA.ru

Literary and Discographic Reviews | Analysis | Freelance Journalist | PRAVDA.ru

Revisão, Edição, Tradução e Coordenação Editorial | Consultoria Diplomática

Proofreading, Publishing, Translation and Editorial Coordination | Diplomatic Advisor

flaviocapelo@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/flagoncalv

Twitter: https://twitter.com/flagoncalv

Instagram: https://www.instagram.com/flagoncalv/

Portais/Websites: https://ocoletivo.blogs.sapo.pt | www,geopol.com.pt | www.libertaria.pt | http://port.pravda.ru