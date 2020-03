Índia é o quinto país a isolar a cepa do coronavírus COVID-19

Nova Deli, 14 de março (Prensa Latina) Cientistas do Instituto Nacional de Virologia da cidade de Pune colocaram a Índia no quinto país do mundo para isolar a cepa do novo coronavírus Covid-19, divulgado hoje neste capital.

Esta etapa marca o pré-requisito para realizar qualquer pesquisa para o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para lidar com a terrível doença, de acordo com o diretor geral do Conselho Indiano de Pesquisa Médica, Dr. Balram Bhargava.

Além da Índia, a cepa do vírus também foi isolada com sucesso do Japão, Tailândia, Estados Unidos e China.



O especialista disse que sua entidade trabalha com o Ministério da Saúde e Bem-Estar da Família e outros departamentos do país para combater a pandemia de Covid-19.



Até agora, o centro analisou mais de 6.500 amostras de cerca de 5.900 pessoas, das quais 83 são casos positivos para o vírus, refletindo o portal da estação de rádio All India.

Bhargava informou ainda que a rede de laboratórios equipados para testar a presença do Covid-19 se expandiu de 51 para 65.



Segundo o Dr. Bhargava, o Conselho Indiano de Pesquisa Médica está bem equipado para lidar com mais volumes de amostras em caso de necessidade.

O especialista também pediu à população que não entre em pânico e tome medidas de precaução.



oda / abm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=29890&SEO=india-e-o-quinto-pais-a-isolar-a-cepa-do-coronavirus-covid-19

Foto: Por Governo Italiano - http://www.governo.it, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87378121