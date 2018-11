EUA faz história por violação de resoluções internacionais

Teerã, (Prensa Latina) Estados Unidos está fazendo história ao violar uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, afirmou nesta terça (06) o vice-ministro de Assuntos Políticos do Irã, Abbas Araghchi.

Apesar do repúdio da comunidade internacional, acrescentou, o governo norte-americano faz todo o possível para destruir um acordo nuclear que Teerã e seis potências mundiais selaram em 2015, apontou.

'Donald Trump acha que pode obrigar a uma mesa de negociações com pressões econômicas, sublinhou, todavia, está completamente equivocado (com o Irã)'.

Segundo Araghchi, o império político estadunidense está diminuindo. Não recordo que os líderes de outros países tenham rido nunca de um presidente dos Estados Unidos na Assembleia Geral da ONU, comentou.

Os temores às sanções econômicas norte-americanas também diminuíram, assinalou Araghchi, porque Europa aspira a que sua independência perdida reviverá com o mecanismo financeiro disposto para manter vínculos com o Irã.

O Plano Integral de Ação Conjunta (JCPOA, sigla em inglês) ou pacto nuclear suspendeu três categorias de sanções: as norte-americanas, as da ONU e as da União Europeia (UE), explicou o vice-ministro iraniano.

'...hoje vê-se que as sanções da UE e da ONU não foram restabelecidas e, pelo contrário, os europeus estão nos ajudando a enfrentar as impostas pela Casa Branca', indicou.

Com exceção da Arábia Saudita e de Israel aos quais satisfez a decisão de Trump de abandonar o Jcpoa, pontuou Araghchi, todos apoiam Teerã, o que reflete o isolamento dos Estados Unidos.

Nossas relações internacionais estão muito melhor agora que antes, explicou, porque a comunidade mundial desconfiava de nós por uma propaganda que hoje não existe e atualmente a oposição é contra os Estados Unidos, observou.

