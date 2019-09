9/11 Após 18 anos

Por Paul Craig Roberts 09 de setembro de 2019

" Information Clearing House " - Gostaria muito de ouvir dos leitores se eles se depararam com uma reportagem na mídia impressa, televisiva ou NPR da investigação altamente profissional de quatro anos sobre o desaparecimento do WTC Building 7.

A equipe internacional de engenheiros civis concluiu que a história oficial da destruição do edifício 7 é totalmente falsa.

Relatei suas descobertas aqui:

https://www.paulcraigroberts.org/2019/09/04/the-official-story-of-the-collapse-of-wtc-building-7-lies-in-ruins/

Suspeito que o relatório do especialista já esteja no Memory Hole. Popular Mechanics, Wikipedia e CNN não podem rotular uma equipe distinta de especialistas de "teóricos da conspiração".

Portanto, os editores de imprensa e diversos artistas de encobrimento do ataque de bandeira falsa do 11 de setembro nos Estados Unidos simplesmente agirão como se esse relatório não existisse. A grande maioria das pessoas no mundo nunca vai ouvir sobre o relatório. Duvido que os verdadeiros autores do 11 de setembro se preocupem em contratar sua própria equipe para "refutar" o relatório, pois isso traria o relatório para as notícias, o último lugar em que os autores querem.

O relatório da Comissão do 11 de setembro não foi uma investigação e ignorou todas as evidências forenses. A simulação NIST do colapso do Edifício 7 foi manipulada para obter o resultado desejado. As únicas investigações reais foram feitas por cientistas, engenheiros e arquitetos particulares.

Eles encontraram evidências claras do uso de nano-termita na destruição das torres gêmeas. Mais de 100 socorristas testemunharam ter experimentado um grande número de explosões dentro das torres, incluindo uma explosão maciça no subsolo antes do horário em que os aviões atingiram a torre.

Inúmeros pilotos militares e civis disseram que as manobras de vôo envolvidas nos ataques do WTC e do Pentágono estão além de suas habilidades e, certamente, além das habilidades dos supostos seqüestradores. Os destroços dos aviões estão surpreendentemente ausentes nos locais de impacto. E assim por diante.

Que o edifício 7 fosse uma demolição controlada não é mais discutível. Com base nas evidências conhecidas, pessoas com conhecimento e informação concluíram que o 11 de setembro era um trabalho interno organizado pelo vice-presidente Dick Cheney, seu estábulo de neoconservadores, e Israel com o objetivo de reconstruir o Oriente Médio no interesse de Israel e enriquecer o Complexo militar / de segurança dos EUA no processo.

A maioria das pessoas desconhece o papel de Robert Mueller como diretor do FBI na proteção da história oficial do 11 de setembro contra as evidências. Paul Sperry relata no New York Post as muitas ações que Mueller tomou como diretor do FBI para ocultar os fatos do Congresso e do público.

https://nypost.com/2019/09/07/robert-mueller-helped-saudi-arabia-cover-up-its-role-in-9-11-attacks-suit/?

Patrick Pasin, um autor francês, fornece evidências adicionais do uso indevido de Mueller de seu cargo para proteger uma mentira oficial. Uma tradução para o inglês do livro de Pasin, O Cúmplice do FBI de 11 de setembro , foi publicada pela Talma Studios em Dublin, Irlanda. https://www.amazon.com/FBI-Accomplice-11-Documents-ebook/dp/B07TRXKNG2/ref=sr_1_1?keywords=Patrick+Pasin&qid=1567967650&s=books&sr=1-1

O livro de Pasin consiste em sua organização das evidências conhecidas, que foram suprimidas para perpetrar uma história falsa do 11 de setembro, em um relato convincente de como um ataque de bandeira falsa foi protegido da exposição. Ele detalha o plano "através do qual o FBI tentou provar a narrativa da conspiração do governo - não importa o custo". Lembre-se de que Mueller é o que o Deep State estabeleceu no presidente Trump.

Negócio sujo é negócio de Mueller. Pasin coleta as evidências e as transforma em uma história convincente. Está tudo lá. O abuso de informação privilegiada antes dos seqüestros de aviões, a impossibilidade de telefonemas de aviões em 2001, as cartas de antraz enviadas aos senadores Tom Daschle e Patrick Leahy, que abriram o caminho para a Lei PATRIOT, o esforço de culpar os cientistas militares americanos pelo cartas, uma vez que surgiu que o antraz era exclusivo de um laboratório militar dos EUA, a total implausibilidade de encontrar um passaporte intacto nos escombros das torres gêmeas, onde os incêndios supostamente eram tão quentes que derreteram o aço.

É extraordinário que alguém possa ter acreditado em uma palavra disso. Tente imaginar um calor tão intenso que derrete o aço, mas não o suficiente para queimar um passaporte!

O livro de Pasin é fácil de ler. Ele apenas expõe, revelando falsificação após falsificação, mentira após mentira. A história obviamente falsa é transmitida ao mundo, e os especialistas que a expõem como falsos são chamados de "teóricos da conspiração" por pessoas muito estúpidas e desinformadas para carregar seus livros.

Esta é a América no século 21 e, aparentemente, o resto da população do mundo não é tão brilhante. HOJE, é o 18º aniversário do 11 de setembro.

O que aprendemos nesses 18 anos? Aprendemos que milhares de especialistas com provas concretas não podem prevalecer sobre uma mentira oficial transparente.

O Dr. Paul Craig Roberts foi Secretário Assistente do Tesouro para Política Econômica e editor associado do Wall Street Journal. Foi colunista da Business Week, do Scripps Howard News Service e do Creators Syndicate. Ele teve muitos compromissos na universidade. Suas colunas da internet atraíram seguidores no mundo inteiro. Os últimos livros de Roberts são O fracasso do capitalismo de Laissez Faire e a dissolução econômica do Ocidente , Como a América foi perdida e a ameaça neoconservadora à ordem mundial .

