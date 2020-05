Pandêmia reserva um futuro sombrio para a África

Nairóbi, 8 de maio (Prensa Latina) Mesmo depois que a pandêmia da SARS-Cov2 seja uma memória em quase todo o planeta, a África pode estar envolvida em uma batalha aberta na qual suportará o peso, estimam os cientistas hoje.

Com uma baixa contagem de contágio até agora, 54 mil e 77 em 53 países, no entanto, o continente está condenado nos próximos meses a uma explosão de infectados que elevaria o número de mortes de Covid-19 para 83 mil e 190 mil em apenas um ano, estima a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Somente o Lesoto, um pequeno enclave na África do Sul, escapa da doença que paralisa e tem a maior parte das economias do planeta em recessão.







Até o momento, na África, existem 2.773 mortes, de acordo com dados oficiais relatados pelos sistemas de saúde, mas o número pode ser maior devido a mortes anônimas em locais remotos sem serviços médicos que possam ser considerados.







O futuro depende do cumprimento das medidas de contenção que, se falharem, levariam infecções a entre 29 e 44 milhões de pessoas, para as quais o continente tem apenas nove capacidades hospitalares para cada milhão de habitantes, acrescenta a previsão da OMS.







Para evitar uma catástrofe humana, os governos terão que adotar imediatamente medidas proativas que vão desde a vigilância primária, isolamento e tratamento de pacientes em potencial assim que são detectados, um requisito que requer mecanismos inexistentes.







Mesmo o índice mais encorajador, uma transmissão mais baixa da pandêmia do que no resto do mundo, é uma faca de dois gumes, pois implica um prolongamento da presença e, portanto, 'um surto de focos de transmissão', segundo o relatório da entidade. sanitários da ONU.







Os dados restantes do estudo também são aterradores: se a tendência for confirmada, será necessário admitir entre 3 milhões 600 mil e 5 milhões 500 mil pacientes, dos quais até 167 mil precisarão de oxigênio e cerca de 107 mil respiradores.







A contagem de hoje reflete que ao meio-dia no continente a África do Sul lidera o processo de infecções com 8.232 e 161 mortes; no leste do Djibuti, tem 1.133 casos e três mortes; a oeste da Nigéria, 3 mil 526 infectados e 107 mortes; no centro dos Camarões, dois mil 267 e 108 e, no norte, no Egito, com sete mil 981 pacientes e 482 mortes.







