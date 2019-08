Se provocar o mundo inteiro, algo pode acontecer

por Andre Vltchek [*]

Os Estados Unidos acreditam ser tão invencíveis, excepcionais e assustadores que ninguém ousaria protestar, quanto mais defender seu povo contra a humilhação constante, os embargos económicos e as ameaças militares.



Costumava ser assim há algum tempo. No passado, o Ocidente costumava intimidar o mundo antes e depois de cada ataque bem planeado. Além disso, propaganda bem trabalhada costumava ser aplicada.



Foi declarado que as coisas são feitas "legalmente" e racionalmente. Havia certos estágios nos ataques colonialistas e imperialistas: "defina seus objectivos", "identifique sua vítima", "planeie", "faça lavagem cerebral nos seus próprios cidadãos e no resto do mundo" e então, só então, "bombardeie um país infeliz para que volte à idade da pedra".



Agora as coisas são um pouco diferentes. O líder do "mundo livre" acorda no meio da noite e tuíta. O que sai do seu computador, tablet ou telefone (ou o que ele usa) é espontâneo, sem polimento e incrivelmente perigoso. Semelhante em substância ao que o fez acordar no meio da noite, em primeiro lugar.



Ele não parece planear. Ele dispara do quadril. Hoje, enquanto escrevo este ensaio, ele declarou ter "cinco estratégias para a Venezuela". Vá-se lá saber. Bravo!



Antes, quando estava prestes a desembarcar em Londres, proferiu insultos contra o responsável da capital britânica, chamando-o nomes. Um pouco como costumávamos fazer um ao outro, quando tínhamos cinco anos de idade, no parque infantil do bairro.



Ele tem ofendido regularmente o México e, claro, o Irão, a China e a Rússia.



Basicamente ele diz ao líder da nação mais populosa do mundo - a China - para "comparecer" à Cimeira do G20, se não...



Sempre que ele e seus lugares-tenentes estão com disposição, ocupam-se a hostilizar todos: Cuba e Nicarágua, RPDC e Venezuela, Bolívia e Síria.



É claro que os principais "culpados" são sempre os "grandes bad boys ", a Rússia e a China.0



Qualquer um, a qualquer momento, poderia facilmente aterrar na proverbial lista de vítimas do presidente Trump e dos seus falcões dos EUA. Poderia ser a Índia (que, durante os "bons tempos submissos" era chamada pelo Ocidente de "a maior democracia"), ou talvez a Turquia (militarmente o segundo país mais poderoso da NATO). O mundo foi convertido numa entidade que parece dirigida por uma ditadura sedenta de sangue e imprevisível. O mundo é uma entidade onde todos estão aterrorizados pela possibilidade de serem expurgados, aprisionados, esfaimados até à morte, ou directamente atacados, até liquidados.



Sempre foi assim, pelo menos na história moderna do planeta. Colonialismo, neocolonialismo, imperialismo: eles têm muitas faces diferentes, mas uma raiz comum. Raiz que tem sido muitas vezes escondida profundamente sob a superfície.



Mas desta vez tudo é às claras, cru e brutalmente honesto.



Tanto George W. Bush como Donald Trump têm uma coisa em comum: são honestos.



Bill Clinton e Barack Obama foram presidentes 'suaves'. Eles eram amados na Europa, pois sabiam como falar educadamente, jantar com elegância e cometer assassinatos em massa de uma maneira "racional e justa"; no "antiquado estilo europeu".



Os modos brutais e vulgares de W. Bush e Donald Trump têm sistematicamente chocado todos aqueles indivíduos que ficavam satisfeitos quando as coisas eram feitas "do modo elegante" e "com correcção politica"; seja um golpe ou os esfaimar de milhões até a morte através de embargos. Ou seja, invasões ou bombardeios "inteligentes" (praticamente "inteligentes", o que significa muito longe de olhos inquisitivos).



Mas não são apenas as 'sensibilidades ofendidas' da população predominantemente europeia que importam.



O perigo é que alguém leve a sério Donald Trump e responda de acordo.



No passado, insultos verbais semelhantes àqueles agora desencadeados pelo presidente dos EUA, poderiam facilmente ter levado a uma guerra, ou pelo menos ao desmantelamento de relações diplomáticas.



E agora?



No caso de os ocidentais ainda não terem percebido, as pessoas em todo o mundo estão indignadas. Falo com líbios, afegãos, iraquianos, venezuelanos, cubanos, iranianos: eles odeiam o que vem de Washington; odeiam isso com paixão. Eles sabem que o que lhes está a ser feito é terrorismo, vingança. Mas por enquanto, não sabem como se defender. Ainda não, mas estão a pensar.



O mundo inteiro agora parece-se com um gueto brutal, ou uma favela, onde um gang fortemente armado controla as ruas e, na verdade, todos os cantos e becos.



Pelo menos no passado, pessoas subjugadas eram capazes de se esconderem por trás de palavras decorativas e piruetas ideológicas. Eram capazes de "salvar a sua face". Foram sodomizadas em nome da "liberdade", "democracia" e "direitos humanos". Agora, uma realidade horrível está a voar directamente para toda a parte: "Você fará tal como lhe foi dito!" "Somos nós que decidiremos". "Obedeça, porque dissemos". Nações orgulhosas inteiras estão a ser reduzidas a estados de escravos ou, pior ainda, a cachorros de colo.



Como todos sabem, até mesmo lacaios e escravos guardam rancor. E cães maltratados podem morder.



Ao longo da história, os escravos se rebelaram. Os verdadeiros heróis vieram de nações rebeldes e escravizadas.



Isso, o que temos agora em nosso planeta, não é bom, não é uma situação saudável.



Quanto mais países estiverem a ser intimidados, maiores as probabilidades de que em algum lugar, em breve, as coisas se desfaçam; colapsem.



Até agora só um medo terrível garante que, se uma cidade síria, líbia ou afegã for arrasada não haverá retaliação real: as áreas urbanas dos EUA permanecem intactas.



Apenas uma incrível paciência dos líderes russos ou chineses garante que, até agora, mesmo com suas economias a serem atingidas por sanções ridículas, estas duas nações poderosas não retaliem e arruínem o sistema financeiro dos EUA (que é apenas um tigre de papel).



Trump ousa. Ele tortura e humilha mais da metade do mundo, depois olha em frente e ri: "Então, o que vai fazer agora?"



Até agora o mundo não está a fazer nada.



Mesmo o orgulhoso e poderoso Irão não está "a cruzar a linha". Quando milhões de pessoas sofrem, por causa de sanções insanas, a Armada iraniana ainda não se envolve com os navios de guerra dos EUA que navegam muito perto de suas costas.



Mesmo que cada vez mais bases dos EUA estejam a ser construídas bem junto às fronteiras da Rússia e da China, até agora não existem bases militares substanciais sendo erguidas por Moscovo ou Pequim em lugares como Nicarágua, Cuba ou Venezuela.



Tudo isso pode mudar em breve.



E o tão temido (por Washington) efeito dominó pode realmente acontecer.



Os líderes não-ocidentais também têm seus 'dias ruins' e noites terríveis. Eles também acordam no meio da noite e pensam, querem comunicar-se e agir.



Imagine um líder iraniano acordando às 2 da manhã e subitamente sentindo-se oprimido pela ira porque homens, mulheres e crianças iranianos estão a sofrer, sem razão alguma, em consequência do sadismo perverso regurgitado pelo Ocidente. E se ele também tuitasse um insulto? E se ele apenas ordenasse, num impulso do momento, que todos aqueles porta-aviões e destróiers obsoletos dos EUA que flutuam nas proximidades fossem afundados? O Irão pode fazer isso: todo mundo sabe que pode! Tecnicamente, militarmente, é fácil: esses navios são apenas patos prontos para serem alvejados.



E então? Washington irá atacar o Irão?



Alguém pode dizer: O Ocidente está a matar milhões todos os anos, de qualquer forma. Melhor lutar contra isso, a fim de parar de uma vez por todas. Outros podem participar. E então? Trump dará ordens para matar dezenas de milhões, só para manter o controle sobre o mundo?



E se os navios da Armada dos EUA abalroarem um navio russo ou chinês, como quase recentemente fizeram no Mar da China Meridional? Se um navio russo ou chinês afundar, dezenas de marinheiros morrem. E há uma retaliação? E então?



E se a Síria perder a paciência e começar a abater aviões militares israelenses que a bombardeiam e atacar as "forças especiais" norte-americanas e europeias que ainda instaladas, ilegalmente, no seu território?



Os EUA estão envolvidos em todo o mundo. França e Reino Unido também. E se conversar com pessoas na África, Ásia, Médio Oriente, logo perceberá quais são os verdadeiros sentimentos em relação a Washington!



Se provocar o mundo inteiro, algo terrível pode acontecer!



Agora, há uma coligação inteira de nações poderosas, prontas para se defenderem e também se defenderem mutuamente. Militarmente, economicamente e ideologicamente.



O mundo não é um escravo do Ocidente ou dos Estados Unidos. Não é uma latrina.



Este é o novo mundo. Considerando os horrores que foram espalhados pelo Ocidente, por muitos longos anos e séculos, a Ásia, a África, a "América Latina", o Oriente Médio e a Oceania são incrivelmente pacientes e indulgentes. Mas os EUA e a Europa não devem considerar esta tolerância como garantida. Não devem provocar suas vítimas antigas e presentes.



Agora, nós (as pessoas da parte anteriormente arruinada do mundo) começamos a nos manifestar: sobre o que nos está a ser feito - à China e à Rússia, à América do Sul, à África e ao Médio Oriente. Com consciência vem a coragem. Com coragem vem o orgulho.



Não interprete mal nossa gentileza. Não é uma fraqueza. Não mais. Pense duas vezes antes de falar (ou tuitar). Pense mil vezes, antes de agir!

10/Julho/2019

[*] Filósofo, romancista, cineasta e jornalista investigativo. Ele cobriu guerras e conflitos em dezenas de países. Quatro dos seus últimos livros são



O original encontra-se em www.unz.com/avltchek/if-you-provoke-the-entire-world-something-may-happen/



Este artigo encontra-se em http://resistir.info/ .

Foto: By White House photo by Paul Morse - President Appoints John Bolton as Ambassador to the United Nations (direct link) Transferred from en.wikipedia; Transfer was stated to be made by User:jonny-mt., Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3361472