Irã - Líder: EUA continuam a apoiar Daesh e outros terroristas takfiris

Líder da Revolução Islâmica O aiatolá Seyed Ali Khamenei criticou os EUA como um dos governos "mais corruptos" do mundo, dizendo que Washington continua apoiando Daesh, outros terroristas takfiris e regimes autoritários na região.

"Os EUA, que é um dos governos mais corruptos e opressivos do mundo, é o nosso principal inimigo. Eles apoiaram os terroristas e Daesh tanto quanto pudessem e ainda continuam ajudando secretamente Daesh e os Takfiris ", disse o líder em uma reunião de quarta-feira com um grupo de funcionários iranianos em Teerã.

Os EUA fornecem apoio a regimes ditatoriais na região, incluindo a a monarca Al Saud e os governos que estão cometendo crimes contra o Iêmen e a Palestina, acrescentou o Líder.

"Eles cometem crimes no seu próprio país; A polícia dos EUA mata mulheres negras, crianças e jovens e absolve os criminosos no tribunal. Este é o seu sistema judiciário. Em seguida, descaradamente criticam os judiciários de outros países, incluindo nosso sistema ", afirmou o aiatolá Khamenei.

O Líder convidou as autoridades iranianas a permanecer vigilantes contra as tentativas inimigas de infiltrar-se nos órgãos de decisão do país.

Pars Today