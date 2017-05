Internacional Boat Show da Marina de Vilamoura

Vilamoura, 30 maio de 2017 - A Marina de Vilamoura acolhe, entre os próximos dias 10 e 18 de junho, o International Boat Show 2017. Este evento reúne os principais operadores do sector na mais premiada das marinas portuguesas. O público interessado, a quem será prestado um acolhimento personalizado, poderá conhecer de perto todas as tipologias de embarcações e testar de forma prática e cómoda, em ambiente real, os equipamentos em exposição. O International Boat Show 2017 vai trazer ao Vilamoura e Algarve as últimas novidades do sector náutico e conta com as mais prestigiadas marcas, entre as quais estão a Sun Sailer, Chaparral, Greenline, Chris Craft Launch, Fairline, Monterey, Sessa Marine - Key Largo, Starfisher, Rodman, Azimut, Sunseeker, Tiger Marine, Pershing, Ferreti, Sealver, Seakart, Sanlorenzo, Windy, Absolute.

A entrada é livre e o horário de visita ao Boat Show é das 12h00 às 22h00.