Ronaldinho Gaúcho e Paraguai

Assunção, 27 de abril (Prensa Latina) O ex-jogador de futebol brasileiro Ronaldo de Assis Moreira, conhecido como Ronaldinho Gáucho, afirmou hoje que sua detenção no Paraguai 'é um dos maiores golpes da sua vida'.

Em entrevista publicada nesta segunda-feira pelo jornal ABC Color, o brasileiro comentou que, durante toda a sua vida, ele procurou alcançar o mais alto nível profissional e animar as pessoas com seu futebol ', mas nunca imaginou que passaria por uma situação como essa', afirmou.







Ele reconheceu que quando as autoridades paraguaias o informaram que ele deveria entrar na prisão por entrar no Paraguai com um passaporte falso, esse foi um dos maiores golpes de sua existência.







A entrevista com a ex-estrela mundial do futebol foi realizada no Hotel Palmaroga, no centro desta capital, onde Ronaldinho está em prisão domiciliar, há pouco mais de 15 dias, com seu irmão Roberto Assis de Moreira.







Ambos cumpriram quase um mês de detenção preventiva no Agrupamento Especializado da Polícia Nacional, um centro daquele corpo armado convertido em uma sede da prisão.







Em 4 de março, o ex-jogador do time de futebol da Liga Francesa, o Paris Saint Germain, chegou ao Paraguai com seu irmão e foi recebido por centenas de fãs e pela imprensa em geral.







Os dois chegaram ao Paraguai convidados a participar de atividades diferentes, mas o fizeram com passaportes paraguaios falsos em nome de ambos.







A esse respeito, Ronaldinho disse na entrevista que ele e seu irmão, que também é seu representante comercial, não sabiam que esses documentos eram falsos.







Ele disse que ficou muito surpreso ao saber que os documentos não eram legais, mas afirmou que a partir desse momento a intenção era colaborar com as autoridades paraguaias.



'Colaboramos com a justiça para esclarecer o fato, como temos feito desde o início. Desde esse momento até hoje, explicamos tudo e facilitamos tudo o que a justiça nos pediu para fazer', afirmou.







Na visita ao Paraguai, ele ressaltou que tudo o que é feito está sob contratos gerenciados por seu irmão, que também é seu representante.



'Viemos para este país para a abertura de um cassino online e para o lançamento do livro Craque da Vida, organizado com a empresa no Brasil que tem o direito de explorar o livro aqui', afirmou.







A capital da circulação nacional, informa que o ex-integrante do time de futebol espanhol Barcelona valorizou positivamente o tratamento recebido pela Associação Especializada da Polícia Nacional e sua relação com outros prisioneiros.







'Todas as pessoas com quem tive a oportunidade de compartilhar na Associação me receberam com gentileza; jogar futebol, autógrafos, fotos, faz parte da minha vida, não teria motivos para parar de fazê-lo, muito mais com pessoas que estavam vivendo um momento difícil como eu ', disse ele.







Ronaldinho disse que está confiante de que tudo será esclarecido e que, juntamente com o irmão, ele poderá sair dessa 'situação o mais rápido possível'.







Ele garantiu que a primeira coisa que ele fará é beijar sua mãe, que vive dias difíceis desde o início da pandêmia de Covid-19 em sua casa ', então será para absorver o impacto que essa situação gerou e seguir em frente com fé e força. 'ele expressou.







O 'caso Ronaldihno' levou à renúncia de dois altos funcionários do governo: o assessor ad honorem do ministro do Interior, Euclides Acevedo, o ex-ministro das Relações Exteriores Rubén Melgarejo Lanzoni e o chefe da Direção Geral de Migrações, Alexis Penayo.







Esse assunto também molha funcionários do Departamento de Identificação, que emite passaportes e documentos, e do Departamento de Migração.







A empresária Dalia López, uma fugitiva da justiça e sobre quem pesa um mandado de prisão internacional, é acusada de mediar a produção e o uso de documentos públicos falsos e associação criminosa.







López foi a pessoa que recebeu Ronaldinho e seu irmão no aeroporto internacional Silvio Pettirossi, em Ciudad Luque, pois queria usar a imagem do ex-jogador de futebol para promover o empreendedorismo social móvel para a saúde de meninas e meninos, através de sua Angel Fraternity Foundation.







