Fundação Luís Figo comemora o dia mundial da criança no Fun Parque em São João da Caparica

Data: 1 de Junho, 14h30

Local: FUN PARQUE - SÃO JOÃO DA CAPARICA

A Fundação Luís Figo convidou cerca de 200 crianças dos 6 aos 12 anos de escolas inseridas em bairros problemáticos e instituições de solidariedade social da Margem Sul, para festejar o Dia Mundial da Criança no Fun Parque.

Na companhia de Luís Figo, as crianças vão poder usufruir de diversas atividades, como o arborismo, a escalada, desfrutar da animação dos insufláveis e também do playground, num Parque Aventura do concelho de Almada, com um enorme espaço ao ar livre, que promove o contacto com a Natureza.

Com esta iniciativa, a Fundação Luís Figo pretende promover a inclusão social, assinalando este dia tão especial, proporcionando sempre experiências únicas e memoráveis a todas as crianças presentes.

Paralelamente, e ainda no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança, a Fundação Luís Figo realiza também a já habitualCampanha Nacional de oferta de presentes às crianças internadas nos serviços de pediatria de hospitais de todo o país, a distribuição está a cargo da GO>Express, transportadora parceira da Fundação.

Sobre a Fundação Luís Figo

A Fundação Luís Figo, fundação sem fins lucrativos, foi criada em Março de 2003. O seu trabalho assenta na implementação de iniciativas e projetos, que visam contribuir para a melhoria das condições de vida e a criação de oportunidades de desenvolvimento das crianças e jovens desfavorecidos, em áreas tão diferentes como a Educação, Esperança, Saúde e Desporto. A Fundação estabelece parcerias com entidades privadas da sociedade civil e entidades governamentais para a concretização dos projetos a que se propõe ajudar. Paralelamente, organiza eventos com destaque mediático e internacional que têm como objetivo a angariação de fundos para projetos próprios e por si apadrinhados. Luís Figo é o fundador e rosto da Fundação com o seu nome.