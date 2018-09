Powerade liga Madrid a Lisboa em bicicleta de montanha

700 kms a pedalar sem parar

Sexta edição da prova com mais de 800 participantes

Meta no Parque das Nações

Lisboa, 19 de Setembro 2018 - Arranca no próximo dia 21 de Setembro a sexta edição da Powerade Non Stop Madrid - Tejo Internacional - Lisboa, uma prova de bicicleta de montanha que percorre 770 quilómetros entre Las Rozas (nos arredores da capital espanhola) e o Parque das Nações (em Lisboa).

Com chegada prevista na manhã do dia 23, a entrega das medalhas aos primeiros classificados ocorre às 11h00 desse dia, entre o Altice Arena e o Pavilhão de Portugal.

Os mais de 800 participantes vão pedalar de dia e noite, sem parar, em equipas ou sozinhos, cumprindo um itinerário que passa por terras como Robledo de Chavela, Burgohondo, Navalperal de Tormes, Navaconcejo, Cañaveral, Alcántara, Santiago de Alcântara, Cedillo, Ponte de Sor e Coruche, antes de cortarem a meta em Lisboa.

A prova é organizada pela RPM-MKTG, pertencente à Rede Dentsu Aegis.

Powerade, a bebida refrescante para desportistas que dá nome à prova, pertence ao portefólio da Coca-Cola European Partners.

SOBRE A COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS

A Coca-Cola European Partners plc (CCEP) é uma empresa líder na Europa no sector de grande consumo que produz, distribui e comercializa uma vasta gama de bebidas não alcoólicas, sendo o maior engarrafador independente da Coca-Cola do mundo no que se refere às receitas.

A Coca-Cola European Partners presta serviço a uma população de mais de 300 milhões de pessoas em 13 países da Europa Ocidental, que inclui Espanha, Andorra, Portugal, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido, Holanda, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Islândia e Suécia. A empresa está cotada nas bolsas Euronext Amsterdão, Nova Iorque, Euronext Londres e nas bolsas espanholas com o ticker "CCE".

Espanha, Portugal e Andorra constituem a divisão ibérica da Coca-Cola European Partners, com uma equipa de mais de 4.400 empregados, servindo 400.000 clientes e um total de 143 milhões de consumidores, dos quais 85 milhões são turistas.

A divisão ibérica da CCEP comercializa em Portugal 13 marcas diferentes, com mais de 50 produtos e mais de 130 referências. No território ibérico, conta com oito fábricas de refrigerantes e distribui água mineral natural de cinco nascentes.

Luis Neves

CIDOT