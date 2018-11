O 1º dia do Abu Dhabi Grand Slam®Jiu-jitsu world tour Rio de Janeiro começa com sucesso



Rio De Janeiro, 16 de novembro de 2018: A terceira etapa do Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour começou hoje na Arena Carioca, Rio de Janeiro, com um dia cheio de lutas impressionantes dos faixas branca e roxa (masculino e feminino) nos nove tatames. Com prêmios em dinheiro totalizando US$ 120.000, os atletas habilidosos nas diversas categorias de peso apresentaram suas melhores performances com lutas cheias de ação.



Os mais de 4000 fãs presentes no local e os espectadores na Abu Dhabi Sports TV e nas 23 TVs parceiras de todo o mundo testemunharam oito horas de ação da arte suave, com boas lutas de alto nível entre alguns dos melhores lutadores faixas branca e roxa.



O segundo dia do Abu Dhabi Grand Slam® no Rio de Janeiro continua amanhã, 17 de novembro, das 10h às 19h, horário de Brasília, na Arena Carioca, onde competirão os melhores faixas preta, incluindo Erberth Santos e Adam Wardzinski.



Entre os inscritos também estão nomes de ex-campeões atuais do Campeonato Profissional de Jiu-Jitsu de Abu Dhabi®, como Mayssa Bastos (49kg), Amal Anjahid (55kg), Talita Alencar (55kg), Bianca Basilio (62kg), Isaque Bahiense (85kg) e Erberth Santos (110 kg). A lista também inclui os campeões do Abu Dhabi Grand Slam®, que buscam a vitória nas suas respectivas categoria. Estarão presentes Amanda Nogueira (55kg), Samantha Cook (70kg), Gabrieli Pessanha (90kg), Jorge Nakamura (56kg), Hiago George (62kg), João Gabriel de Sousa (62kg), Jaime Canuto (77kg), Diego Ramalho (85kg), Rudson Mateus (94kg) e Ricardo Evangelista (110kg).



O evento será transmitido ao vivo no Abu Dhabi Sports TV nos Emirados Árabes Unidos e no Oriente Médio e Norte da África a partir das 16:00 horas (horário oficial dos Emirados Árabes Unidos), no Combate no Brasil a partir das 10 horas (horário de Brasília), com transmissão ao vivo em todo o mundo no FloGrappling.



Para os resultados completos de faixa branca e roxa, visite - https://events.uaejjf.org/en/event/113/results



Para os destaque do evento, por favor clique AQUI (Créditos - UAEJJF)



Sobre a Federação de Jiu-Jitsu de Emirados Árabes Unidos®:

Federação de Jiu-jitsu de Emirados Árabes Unidos®foi criada em novembro de 2012 como a autoridade oficial para o jiu-jitsu nos Emirados Árabes. A Federação desempenha um papel de liderança no apoio ao jiu-jitsu e contribui para a construção de uma forte geração de atletas dos Emirados Árabes Unidos que se destaquem em nível local e internacional. O papel da Federação é implementar políticas que desenvolvam o esporte em colaboração com várias entidades governamentais, instituições educacionais e outros parceiros na promoção do esporte de forma local, regional e global. Curta nossa página no Facebook, siga nosso Twitter @uaejjf, siga-nos Instagram em @uaejjf e visite-nos on-line em https://www.uaejjf.com



Marcas registradas: Todas as programações, imagens, semelhanças, slogans, marcas registradas, logotipos e direitos autorais de Abu Dhabi Grand Slam®são propriedade exclusiva da UAEJJF e de suas subsidiárias. Todas as demais marcas registradas, logos e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos donos.



