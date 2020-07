María Caridad Colón a ponto de se converter em membro do COI

Lausana, Suíça, 17 jul (Prensa Latina) A legendária lançadora de dardos María Caridad Colón, glória do esporte de Cuba, terá hoje a possibilidade de se converter em membro do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Campeã nos Jogos Olímpicos de Moscou, há 40 anos, Colón disputa uma vaga na Assembleia do COI, assim como a croata Kolinda Grabar-Kitarovic, a saudi Reema Bandar Al-Saud, o mongol Battushig Batbold e o britânico Sebastian Coe, atual presidente da Federação Internacional de Atletismo.



A votação se levará a cabo nesta sexta-feira durante a sessão 136 da Assembléia do COI, por via telemática.



Vale recordar que a cubana subiu ao posto mais alto do pódio de Moscou em 1980, se convertendo assim na primeira mulher da América Latina e Caribe a receber uma medalha de ouro na história das Olimpíadas.



Naquela competição, a lançadora caribenha levou o ouro com registro de 68,40 metros, em seu primeiro lançamento, naquele tempo recorde olímpico. As medalhas de prata e bronze ficaram nas mãos da soviética Saida Gunba (67.76) e Ute Hommola (66,56), da antiga Alemanha Democrática.



Além disso, dessa modalidade participou a também representante da Alemanha Democrática Ruth Fuchs, que tinha ganhado as duas Olimpíadas anteriores de Munique 1972 e Montreal 1976 e tinha imposto o recorde mundial da disciplina poucos meses antes de Moscou 1980, com 69,96 metros.



Graças a María Caridad Colón, Cuba se orgulha de ter as primeiras medalhas olímpicas de ouro da América Latina e Caribe em cada sexo, pois o primeiro homem dessa região a subir ao trono em uma Olimpíada foi o esgrimista cubano Ramón Fonst, especificamente em Paris 1900.



Além dessa coroa olímpica, María Caridad também ostenta os títulos panamericanos de San Juan 1979 e Caracas 1983.



Assim como os demais candidatos, Colón conta com o aval do presidente do COI, o alemão Thomas Bach: 'Com a eleição destes cinco candidatos o movimento olímpico se beneficiaria com uma seleção extremamente valiosa de habilidades e experiências. Também estaríamos elevando a participação feminina a 39 pessoas', manifestou.



Com a inclusão de María Caridad Colón, de 62 anos, Cuba elevaria a cinco a quantidade de cidadãos que estiveram no COI ao longo da história, e seria a primeira mulher.



Antes dela, já haviam ocupado um assento na assembleia do órgão reitor do esporte mundial, em nome de Cuba, Porfirio Franca e Álvarez de Campa, entre os anos 1923 e 1938, Miguel Ángel Moenck e Peralta (1938-1969), Manuel González Guerra (1973-1993) e Reynaldo González López (1995-2015).



