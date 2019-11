Futebol Boliviano: Reunião de Dirigentes Termina em Soco

por Pravda Brasil

Não poderia terminar de outra maneira. A reunião de dirigentes do futebol boliviano acabou sem acordo, e em soco e gritaria na tarde de sexta-feira (15) na cidade de Santa Cruz de la Sierra. O que gerou, posteriormente, revolta generalizada, e a confusao armou-se.

Reunidos no Sun Hotel no centro da cidade cruzenha estavam o presidente e vice da Federação Boliviana de Futebol (FBF), César Salinas e Robert Blanco, respectivamente, com presidentes e seus respectivos vices de clubes da primeira divisão a fim de tentar acordo para o retorno das atividades do futebol profissional no pais andino, paralizado inicialmente devido as eleicoes presidenciais, logo depois pelo generalizado caos político e social.

O forte desentendimento iniciou-se entre o presidente da FBF e o presidente do Club Destroyers, Carlos Blanco com seus respectivos vices saindo, cada um, na defesa do seu presidente. Marco Rodriguez, vice da FBF, desferiu um soco no rosto do vice do Destriyers, Fernando Blanco, que deixou o encontro sangrando.

Uma sociedade já altamente violenta como a boliviana, onde desde cedo bebês se batem de maneira generalizada (os bolivianos estão entre os três maiores consumidores de álcool da América do Sul), agora encontra-se em uma encruzilhada que leva especialistas, e a propria população a previsões das mais pessimistas sobre como vai terminar tudo isso.

Foto: Por Fonte, Conteúdo restrito, https://pt.wikipedia.org/w/index.php?curid=4886031