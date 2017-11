Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro

Rio De Janeiro, 13 de novembro de 2017: O Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro chega ao fim depois de um espetáculo de três dias ininterruptos de jiu-jits. O terceiro e final dia teve lutas eletrizantes nas finais dos faixas preta em diversas categorias de peso.

Rio De Janeiro, 13 de novembro de 2017: O Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour Rio de Janeiro chega ao fim depois de um espetáculo de três dias ininterruptos de jiu-jits. O terceiro e final dia teve lutas eletrizantes nas finais dos faixas preta em diversas categorias de peso. Com a presença de cerca de 7000 fãs na Arena Carioca, Ricardo Evangelista derrotou Cassio Silva na final dos faixas preta Master.

Com grande número de atletas faixas preta e das outras divisões, o maior número de atletas participantes, maior número de fãs e presença da mídia, três dias de evento e dezoito emissoras de TV de todo o mundo, o Abu Dhabi Grand Slam® Rio de Janeiro foi simplesmente o melhor evento no Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour até agora.

O diretor do Abu Dhabi Grand Slam®, Sr. Tareq Al Bahri, disse: "Este evento quebrou todos os records: número de atletas, números de dias do evento, presença dos fãs, mídia e emissoras de TV. Eu só quero agradecer a todos que possibilitaram este sucesso, incluindo a gestão, os atletas e paratletas, os voluntários, os fãs, que foram incríveis nos três dias, e a mídia brasileira e internacional pela fantástica cobertura. Esperamos voltar novamente ano que vem."

Ricardo Evangelista derrotou Cassio Silva em uma decisão por pontos por 3 a 0 em uma luta empolgante na divisão Master 1. Evangelista normalmente luta na categoria Adultos 110kg, mas decidiu mudar para a Master 1.

"Eu decidi mudar para a Master 1 porque meu colega de equipe Igor Silva (que ganhou a medalha de prata na categoria Adultos 110ks) teve melhores resultados nesta temporada. Nós lutamos pelo mesmo time (Commando Group) e nós sempre nos encontramos nas eliminatórias, então isso era uma desvantagem para o nosso time. Então eu decidi mudar para a Paster 1 para que ambos tivéssemos a chance de ir para as finais e ganhar o ouro, em vez de apenas um de nós poder ganhar."

"Como vocês sabem, agora eu vivo em Abu Dhabi, então é realmente bom poder vir para o Rio para o Grand Slam, que é de longe o melhor torneio de jiu-jitsu do mundo. Eu estarei no Grand Slam em Abu Dhabi para ganhar o ouro novamente, e provavelmente lutarei na Master 1 novamente"

O duelo das Lendas entre os ex-lutadores do UFC, Rafael Carino e Carlos Barreto, encontrou uma plateia empolgada que torcia freneticamente pelas lendas. Em uma luta muito tática e cuidadosa, Carino conseguiu derrotas Barreto e ganhar por 2 a 0 nos pontos.

Comentando sobre a sua vitória, Rafael Carino disse: "E que tal essa plateia? É sempre uma experiência de humildade para mim vir e competir aqui, recebendo todo este respeito de todos os envolvidos, especialmente dos fãs. Eu parabenizo o Carlos Barreto por sua performance. Ele é uma lenda. Eu tenho muito respeito por ele e foi uma excelente luta. Eu agradeço a Federação de Jiu-Jitsu dos EAU por me convidar para competir no Grand Slam. Eles demonstraram um grande respeito e admiração e eu realmente gostei de competir."

Os atletas da categoria Juvenil dos EAU das faixas branca e azul ganharam um total de 9 medalhas hore. Ao longo dos três dias, os atletas dos EAU ganharam um total de 20 medalhas em diferentes categorias de peso e diferentes faixas. Foram 7 medalhas de ouro, 5 medalhas de prata e 8 medalhas de bronze.

Se você perdeu a transmissão do evento ao vivo, ele será transmitido posteriormente nas seguintes TVs parceiras nas próximas semanas: FOX Sports na Ásia, Fight Network no Canadá, Europa e regiões MENA, Astro na Malaysia, Starhub em Singapura, ABS-CBN Sports nas Filipinas, Orange TV na Indonésia, SCTV no Vietnã, Singtel em Singapura e na Austrália, Super Sport e Azam Sports na África, Fight Sports no Caribe, América do Norte e Europa, Dubai Sports e Sharjah Sports na região MENA.

A quarta etapa da 3ª Temporada (2017-18) do Abu Dhabi Grand Slam® Jiu-Jitsu World Tour será em Abu Dhabi (Emirados Árabes Unidos) nos dias 12 e 13 de janeiro de 2018. Para registro e mais informações, visite https://events.uaejjf.org/event/11

RESULTADOS DO TERCEIRO DIA

Faixas marrom e preta feminino

55kg - Em uma partida apertada, a faixa preta Amanda Nogueira teve problemas para lidar com uma oponente faixa marrom difícil: Mayara Abraão. A vantagem de 2 a 0 fez com que Amanda ganhasse, com uma vantagem que foi construída com uma derrubada no meio da partida.

62kg - Bia Mesquita continua a impressionar a plateia com performances sólidas. Na final contra a perigosa Bianca Basílio, Mesquita colocou o seu jogo para funcionar e conseguiu construir uma sólida vantagem de 6 a 0 para provar mais uma vez que ela é a rainha indiscutível da sua categoria de peso.

70kg - Ana Carolina Vieira parece imparável. Depois de finalizar duas oponentesno sábado, ela completou na final com um estrangulamento pelas costas sobre Thamara Silva e ganhou seu segundo título consecutivo no Grand Slam.

90kg - Em outra luta entre uma faixa preta e uma faixa marrom, Claudia do Val teve problemas para pontuar contra Heloisa Ferreira, uma adversária muito resistente. Lutando de baixo na maior parte do tempo, Claudia ameaçou Heloisa com triângulos e omoplatas. O trabalho na parte de Val foi suficiente para que os árbitros a sagrassem campeã depois de um empate em 0 a 0 nos pontos.

Faixa preta masculino

56kg - José Carlos Lima assegurou a medalha de ouro com uma performance segura contra o americano David Herrera. Em uma luta muito acirrada, ele ficou na frente por 2 a 1 em vantagens para levar o título para casa.

62kg - João Miyao e Hiago George deram à multidão o que eles queriam. Os dois companheiros de equipe foram para a final e se envolveram em uma luta muito próxima com muitas varreduras. No final, com a pontuação em um empate de 6 a 6 em pontos, uma liderança de 1 a 0 nas vantagens fez de Hiago o campeão.

69kg - João Neto não perdeu tempo. No início da partida final, ele pegou Rafael Mansur em um poderoso estrangulamento em triângulo. Mansur usou toda a sua técnica e força para resistir à chave por alguns minutos, mas no final não teve outra escolha alem de bater, concedendo o título a Neto.

77kg - Em outra luta muito próxima, Hugo Marques aproveitou uma das poucas oportunidades para marcar uma vantagem de 2 a 0 com uma varredura e seguir em frente no placar. Ele manteve a liderança até o final para reivindicar a medalha de ouro.

85kg - Isaque Bahiense é agora é o vencedor de duas em três na temporada 2017/2018 do Grand Slam. A segunda medalha de ouro veio com uma vitória por 3 a 0 nas vantagens contra um adversário forte: Gustavo Batista. A final foi uma luta muito estratégica entre dois adversários que mostraram muito respeito um ao outro.

94kg - Depois de vencer Xande Ribeiro nas semifinais, Patrick Gaudio chegou à final contra Guilherme Santos como o favorito. No entanto, o jogo não foi desequilibrado, já que Santos provou ser um oponente de muito competitivo. A luta foi quase completamente travada com os dois lutadores em pé e, no final, Gaudio venceu por decisão do árbitro após um empate em 0 a 0 nos pontos.

110kg - Sob o coaching de ninguém menos que Leandro Lo, Gerard Labinski foi com tudo na partida final contra Igor Silva. O expatriado polonês que mora em São Paulo e treina na NS Brotherhood lutou por cima e chegar à meia-guarda de Silva e marcou obteve uma vantagem de 1 a 0.

Vencedores da categoria faixa preta, Master 1, masculino

56kg: Huendel Osaki

62kg: Gabriel Moraes

69kg: Rafael Costa

77kg: Caludio Cardoso

85kg: Romulo Azevedo

94kg: Rubens Pedroso

110kg: Ricardo Evangelista

Melhores Academias

1. Gfteam - 25.408 pontos

2. Gracie Barra - 9.252 pontos

3. Nova União - 7.868 pontos

Para os resultados completos do terceiro dia, visite: https://events.uaejjf.org/event/10/results

Para o vídeo dos destaques, clique AQUI

