Espanhol Fernando Alonso satisfeito com resultado no Rally Dakar

Riad, 13 jan (Prensa Latina) O piloto Fernando Alonso, da Espanha, manifestou sua satisfação por concluir hoje em segundo lugar na oitava etapa do Rally Dakar-2020, em que venceou Mathieu Serradori, da França.

'Com o resultado de hoje, já posso ir tranquilo. Os objetivos já estão alcançados', expressou à imprensa o ex-piloto de Fórmula Um.



Alonso, duas vezes campeão mundial de Fórmula Um, cruzou a listra de chegada a 4:04 minutos do vencedor.



'Estou muito feliz. São momentos de muita alegria e emoção porque sabemos a dificuldade do trajeto, os sustos que enfrentamos ao longo de 470 quilômetros, então, quando passas a meta entre os melhores, sente-se uma enorme satisfação', declarou Alonso.



O piloto de 38 anos de idade, adiantou que procurará vencer uma das quatro etapas que restam, 'para preencher os objetivos pré-competição', adiantou.



Não obstante, reconheceu Alonso que amanhã será complexo, mas disse que tentará fazer um bom papel e atacar para conseguir seu propósito.



Amanhã, terça-feira, ocorrerá a nona etapa, prevista à distância de 410 quilômetros entre Wadi Ad-Dawasir e ao Haradh ao este do país, enquanto na quarta-feira, o traçado será de 534 quilômetros com saída na última cidade citada e chegada em Shubaytah.



