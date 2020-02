Jogador francês Osumane Démbéle será operado na Finlândia

Barcelona, Espanha, 6 de fevereiro (Prensa Latina) O final francês do Barcelona Ousmane Démbéle será interposto nesta terça-feira na Finlândia, para uma completa ruptura do tendão proximal da perna direita.

De acordo com o comunicado do clube, o jogador já está em um hospital na cidade de Turku, administrado pelo melhor especialista em tendões do mundo, Finn Sakari Orava, que já operou a mesma lesão há três anos na perna esquerda. e agora ele fará isso à direita.



Démbéle é um dos jogadores que proporcionou pouca rentabilidade ao Barcelona, que, embora não o exija oficialmente, estima que o período de recuperação seja de cerca de quatro meses e então poderá negociar sua saída do clube.



Vários meios de comunicação locais ecoaram que, durante a sua estada no time, o jogador francês também teve problemas disciplinares, que puseram fim à sua adaptação, o que também pode levar à sua eventual saída depois que ele se recuperar.



